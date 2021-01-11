تكنولوجيا: Nvidia تستعد للكشف عن كرت الشاشة GeForce RTX 30 في 12 من يناير #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Nvidia إعلان تشويقي مؤخراً تكشف من خلاله عن خططها لإطلاق إصدارها الجديد من كرت الشاشة GeForce RTX 30 في حدث يعقد في 12 من يناير.

في إعلان Nvidia التشويقي الذي نشر على صفحتها الرسمية في تويتر، أوضحت الشركة موعد الحدث الإفتراضي القادم الذي ينطلق بعنوان “GeForce RTX: Game On” في 12 من يناير، حيث تخطط الشركة لبث الحدث عبر قنوات الشركة الرسمية على تويتر ومنصة اليوتيوب.

أيضاً لم تقدم Nvidia الكثير من التفاصيل حول إصدارها المرتقب من كرت الشاشة GeForce RTX 30، إلا أن مقطع الفيديو القصير يؤكد على تجربة ألعاب إنسيابية وسلسة تدعمها سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30 التي ترتكز على معمارية Ampere.

كما يستعرض الإعلان صورة من لعبة Outriders، وهي من الألعاب القتالية المرتقبة من إستديوهات People Can Fly التي عرفت في السابق بتطوير لعبة Gears of War: Judgment، حيث تشير التوقعات إلى أن اللعبة تأتي بتقنيات Nvidia الجديدة للألعاب.

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