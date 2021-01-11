تكنولوجيا: Gigabyte تكشف عن إصدارها الجديد من اللوحة الأم Z590 AORUS Xtreme المرتقبة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Gigabyte لإطلاق إصدارها الجديد من اللوحة الأم Z590 AORUS Xtreme خلال فعاليات CES قريباً، حيث تنطلق مع الجيل 11 من معالجات Rocket Lake من إنتل، ولقد كُشف اليوم عن تصميم اللوحة الأم قبل الإعلان الرسمي.

تقدم Gigabyte إصدارها القادم من اللوحة الأم Z590 AORUS Xtreme بمجموعة من التحسينات، حيث يأتي هذا الإصدار بتحسينات ملحوظة في تصميم نظام توصيل الطاقة.

كانت شركة Gigabyte قد قدمت اللوحة الأم Z490 Aorus Xtreme بإعدادات مميزة في نظام توصيل الطاقة الذي تميز بعدد 17 مرحلة بتصميم ينقسم إلى 16 مع 1، وهو تصميم جيد لدعم معالجات إنتل لزيادة سرعة وحدة المعالجة المركزية Comet Lake-S.

من جانب أخر إستهدفت Gigabyte زيادة تركيز الطاقة في إصدارها الجديد، حيث تتميز اللوحة الأم Z590 AORUS Xtreme بعدد أكبر من مراحل الطاقة يصل إلى 21 مرحلة، والتي تعمل على مواكبة الإستهلاك الإضافي للطاقة في وحدة المعالجة المركزية.

ولقد أشار تقرير أخير إلى أن Z590 Xtreme ستضم ثلاثة من فتحات M.2 PCIe Gen 3.0، إلى اثنان من فتحات M.2 PCIe Gen 4.0، مع فتحة من الجيل الثالث، لذا ستتوافق مع الجيل 11 من معالجات Rocket Lake من إنتل بمعايير PCIe Gen 4.0.

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