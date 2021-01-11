تكنولوجيا: تقرير يشير إلى إتفاقية تجمع بين ابل وهيونداي في مارس لتطوير سيارة كهربائية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تعقد شراكة جديدة مع هيونداي خلال شهر مارس المقبل، لتطوير إصدار جديد من السيارات الكهربائية.

أشار تقرير رويترز الأخير إلى إتفاقية جديدة تجمع عملاق التكنولوجيا ابل مع صانعة السيارات هيونداي لتطوير السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، على أن تعقد هذه الإتفاقية خلال شهر مارس، حيث يبدأ الجيل الجديد من سيارات Kia في منشأة الشركة الصناعية في ولاية جورجيا، على أن يتم إنتاج ما يصل إلى 100000 سيارة كهربائية بحلول 2024.

من جانب أخر أشارت تسريبات جاءت من كوريا الجنوبية إلى أن ابل تنتهي من تطوير سيارتها المرتقبة في 2022، أيضاً وفقاً لتقرير سابق من شبكة رويترز الإخبارية فإن ابل ستقدم تقنية متطورة للبطاريات في سيارتها المرتقبة، والتي تدعم السيارة في قطع مسافة ونطاق أكبر، كما تأتي بمعايير أعلى في السلامة والحماية.

ولقد أكدت شركة هيونداي في تصريحات أصدرتها مؤخراً على إجراء محادثات مع ابل،كما أشار هيونداي إلى أن ابل تجري محادثات مع عدد من الشركات الأخرى المصنعة للسيارات.

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