شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق AirPods Pro 2 والجيل الثالث من iPhone SE في إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من أحد سلاسل التوريد أن أبل لديها سماعة AirPods Pro جديدة وهاتف iPhone SE جديد قيد التطوير، ومن المنتظر الكشف عنهم في أبريل 2021، ويقول التقرير أن AirPods Pro الجديدة ستحتوي على علبة شحن معاد تصميمها، لكن تفاصيل عن iPhone SE غير واضحة.

AirPods Pro 2

ويستشهد التقرير بمصادر سلسلة التوريد الصينية ويقول إن الجيل الثاني من AirPods Pro سيحتوي على "تصميم جديد لعلبة الشحن"، وبحسب ما ورد سيظل سمكه 21 ملم، في حين أنه سيكون بطول 46 ملم وعرض 54 ملم، وعلى سبيل المقارنة، يبلغ قياس علبة شحن AirPods Pro الحالية 45.2 مم وعرضها 60.6 مم، لذا فإن هذا يعني أن علبة الجيل الثاني ستكون مختلفة بالفعل، ولكن ليس كذلك بشكل كبير.

ولا توجد تفاصيل أخرى حول ما يمكن توقعه مع الجيل الثاني من AirPods Pro في هذا التقرير، لكن في السابق، ذكرت وكالة بلومبرج أن الجيل الثاني من AirPods Pro سيحتوي على تصميم "أكثر إحكاما" يزيل الجذع الذي يبرز التيار من أسفل AirPods Pro، وأوضح التقرير أن "التصميم قيد الاختبار له شكل أكثر تقريبًا يملأ أذن المستخدم"، مشبهاً التصميم بالعروض المقدمة من Samsung و Amazon.

ومع ذلك، حذر تقرير بلومبرج من أن مثل هذه التغييرات في التصميم ليست مضمونة لأنه من الصعب تعبئة الأجزاء الداخلية من AirPods Pro في تصميم أكثر إحكاما، وإذا تم تصديق تقرير Macotakara ، فقد يتم إصدار AirPods Pro 2 في أقرب وقت ممكن في أبريل.

iPhone SE 3

وعلاوة على ذلك، يقول تقرير Macotakara الصادر اليوم أن أبل ستصدر أيضًا الجيل الثالث من iPhone SE في أبريل، ولا يقدم التقرير أي تفاصيل حول ما يمكن توقعه من iPhone SE 3 ، لكن الإصدار في أبريل سيأتي بالضبط بعد عام واحد من إطلاق iPhone SE مقاس 4.7 بوصة في عام 2020.

وأشارت الشائعات إلى أن شركة آبل تعمل على إصدار أكبر من iPhone SE ، على الأرجح بشاشة 5.5 بوصة وتصميم مشابه لجهاز iPhone 8 Plus.