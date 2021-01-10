شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير تكنولوجيا معلومات: واتس آب سيتوقف عند الرافضين لشروطه الجديدة 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن السياسة الجديدة لتطبيق "واتس آب" تسمح له بمنح المعلومات لـ"فيس بوك"، والتي يمكنها أن تستخدمها مع مزودى خدمات ومتاجر إلكترونية بالتبعية، موضحا أن ذلك أثار القلق من أن استخدام البيانات سيخضع لشروط الخصوصية للمتجر النهائى.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أن تطبيق واتس آب سيتوقف عند المستخدمين الذين سيرفضون شروطه الجديدة يوم 8 فبراير، معلقا:"يوم 8 فبراير لازم يكون قبلت الشروط الجديدة، وإذا لم تقبل الشروط الجديدة التطبيق مش هيشتغل"، مردفا: "يتم معرفة هل تم تشغيل فيديو معين أم لا، والفيس بوك يعرف أنك شاهدت فيديو فى حديث خاص، فالمحادثة لم يتم الاضطلاع عليها".

وأشار إلى ان هناك مخاوف على بيانات المستخدمين في تحديث واتساب الجديد، مؤكدا أن نسبة التأمين جيدة جدة ولكن هناك طرف آخر لديه بيانات.

وذكر خبير تكنولوجيا المعلومات، أن "فيس بوك" يريد أن يستكمل نواقص البيانات من واتساب.