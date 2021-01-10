تكنولوجيا: سلسلة هواتف P50 تنطلق بثلاثة أنواع مختلفة من الشاشات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن سلسلة Mate 40 خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة للكشف عن جيل جديد من إصدارات الشركة المميزة في سلسلة P50 التي تنطلق في النصف الأول من عام 2021.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم سلسلة P50، حيث تقدم هواوي عدد 3 من الإصدارات في سلسلة P50 تشمل الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro وأيضاً إصدار P50 Pro Plus، على أن تختلف الشاشات المستخدمة في الإصدارات الثلاثة.

وتوضح التسريبات أن هاتف P50 سينطلق بشاشة micro منحنية تحاكي المستخدمة في سلسلة S20، بينما تقدم هواوي هاتف P50 Pro بشاشة hyperboloid التي قدمت في الجيل السابق من هواتف P40، بينما يأتي هاتف P50 Pro Plus بشاشة منحنية في الإتجاهات الأربعة.

كما تتجه هواوي لتغيير تصميم ثقب الكاميرة الأمامية في سلسلة P50 لتصميم صغير الحجم يتوسط الشاشة، كما يضم الإصدارات الثلاثة مستشعر واحد في الكاميرة الأمامية لدعم الشاشة بعرض وأبعاد أكبر.

ولقد كشفت تسريبات مصورة سابقة عن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية لهاتف P50 Pro، والذي يظهر بتصميم يحاكي كاميرة سلسلة هواتف P40، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة عدد 4 من المستشعرات، والتي تتضمن عدسات periscope telephoto، كما تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستقدم براءة إختراع العدسات السائلة في هذا الإصدار.

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