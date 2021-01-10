علوم وتكنولوجيا

ابتكار “ثوري” لاستخراج الهيدروجين من الماء بدلا من الغاز الطبيعي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 09:16 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 9:04 مساءً

ابتكار ثوري لاستخراج الهيدروجين من الماء

تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة أوريجون ستيت، وجامعة كورنيل، ومختبر أرجون الوطني في الولايات المتحدة، من التوصل إلى طريقة مستدامة في إنتاج مركب الهيدروجين غير السام، وذلك من خلال اشتقاقه من الماء، بدلا من الغاز الطبيعي.

وبهذا الابتكار أصبح إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين بكفاءة من الماء حقيقة، بحسب موقع Phys.org العلمي.

ويوجد الهيدروجين في نطاق واسع من المُركبات الطبيعية، والأكثر شيوعا يدمج مع الأكسجين لتكوين الماء، وكما يوجد في مركب الهيدروكربون، والذي يتكون من الهيدروجين والكربون لتشكيل الميثان، المكون الأساس للغاز الطبيعي.

وقال زهينكسينج فنغ الذي أشرف على الدراسة: ”إن إنتاج الهيدروجين مهم للعديد من جوانب حياتنا، مثل استخدامه في خلايا الوقود للسيارات، وصناعة العديد من المواد الكيميائية المفيدة مثل الأمونيا، كما يستخدم في تكرير المعادن، لإنتاج مواد من صنع الإنسان مثل البلاستيك، ومجموعة من الأغراض الأخرى ”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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