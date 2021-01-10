تكنولوجيا: Ford تواجه نقص في أشباه الموصلات يدفعها إلى غلق منشأتها الصناعية في كنتاكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة Ford في الفترة الأخيرة نقض واضح في أشباه الموصلات المطلوبة لتجميع السيارات، لذا إتخذت شركة Ford قرار بإغلاق منشأتها الصناعية في كنتاكي في الوقت الراهن.

يتجه عمالقة تصنيع السيارات في الفترة الأخيرة لخفض إنتاج السيارات، ولقد أوضح تقرير من ABC News أن شركة فورد ستستغرق أسبوع لإغلاق المنشأة الصناعية.

وتنضم شركة فورد إلى شركة Nissan، حيث قررت الأخيرة خفض إنتاج إحدى المنشآت الصناعية في اليابان، حيث أكد المتحدث بإسم Nissan أن نقص أشباه الموصلات لم يؤثر عل إنتاج الشركة في الولايات المتحدة.

من جانب أخر أشارت كلاً من Fiat Chrysler، وتويوتا إلى نقص سلاسل توريد أشباه الموصلات، مما أدى إلى إغلاق منشآت صناعية في كندا والمكسيك، بينما أكدت Volkswagen على تغيير إنتاج الشركة من السيارات في ديسمبر من أمريكا الشمالية وأوروبا وأيضاً الصين.

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