لينوفو تعلن عن IdeaPad 5G و 5 Pro و 5i Pro

دبي - يزن راشد - كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة لينوفو عن مجموعتها الجديدة من حواسيبها المحمولة IdeaPad في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021، إلى جانب Lenovo Tab P11 و Lavie Mini و Lavie Mini PC و Yoga 7 AIO PC.

وزودت الشركة الحواسيب المحمولة الجديدة هذه بأحدث معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر بالإضافة إلى شرائح AMD Ryzen 5000 المحمولة الجديدة إلى جانب تجربة المساعد الصوتي الجديدة والمحسنة من أليكسا.

ولدى لينوفو ثلاثة نماذج جديدة هذا العام، بما في ذلك IdeaPad 5G و IdeaPad 5 Pro و IdeaPad 5i Pro.

Lenovo IdeaPad 5G:

يتميز هذا الحاسب المحمول المزود بشاشة بقياس 14 إنشًا باتصال الجيل الخامس 5G، وتهدف لينوفو إلى توفير خيار الاتصال من الجيل التالي للمستخدمين الذين يتنقلون دائمًا ويحتاجون إلى اتصال سريع ومستقر في جميع الأوقات.

ويعد هذا أيضًا أحد الحواسيب المحمولة الأولى من لينوفو التي تستخدم منصة الحوسبة Snapdragon 8cx 5G التي تتضمن أيضًا رسومات Adreno 680 ونظام Snapdragon X55 Modem-RF للاتصال.

وتوفر الشاشة من نوع IPS بقياس 14 إنشًا ودقة 1920×1080 بكسل سطوعًا بقدرة 300 شمعة مع تغطية التدرج اللوني sRGB.

ويتوفر الحاسب المحمول بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين PCIe SSD.

وتقدم لينوفو أيضًا الحاسب المحمول نفسها بصفته نموذجًا داعمًا لاتصال 4G/LTE ومدعومًا من منصة الحوسبة Snapdragon 8c.

وتشمل الميزات الأخرى لوحة مفاتيح IdeaPad المريحة، ومكبرات الصوت دون مروحة المواجهة للمستخدم بتصميم محسن مع Dolby Audio، والميكروفون المزدوج لتحسين الأداء أثناء إجراء مكالمات الفيديو أو الصوت عبر الإنترنت.

ويوفر الحاسب المحمول أيضًا ميزة التشغيل الفوري التي تتيح لك تشغيل الحاسب المحمول على الفور وتسجيل الدخول باستخدام Windows Hello عبر كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR).

ويزن الحاسب الدفتري نحو 1.2 كجم، وهناك بطارية بقوة 51 واط يمكن شحنها بسرعة باستخدام تقنية Rapid Charge Express عبر USB Type-C.

IdeaPad 5 Pro و IdeaPad 5i Pro:

تتوفر هذه الحواسيب بأحجام 14 و 16 إنشًا، وبينما يتم تقديم سلسلة IdeaPad 5 Pro مع أحدث معالجات AMD من سلسلة Ryzen 5000 للأجهزة المحمولة، فإن IdeaPad 5i يحتوي على معالجات Intel Core من الجيل الحادي عشر.

وتعتمد سلسلة عام 2021 من حواسيب IdeaPad الجديدة نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10، وتشمل الميزات الشائعة الأخرى Wi-Fi 6، وشهادة العرض TÜV Rheinland مع تقنية Eye Care لتقليل الضوء الأزرق.

وهناك أيضًا كاميرا الأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول إلى Windows Hello، ولوحة التتبع الأكبر، والمفاتيح المرنة ضمن لوحة المفاتيح المحسنة مع الإضاءة الخلفية الاختيارية، و Dolby Atmos، ودقة تصل إلى 2.8K.

وتقدم لينوفو أيضًا اختصارات سريعة للتحكم في أوضاع أداء الحاسب المحمول عن طريق الضغط على مفاتيح Fn+Q بالإضافة إلى اختصار جديد للتبديل بين معدلات تحديث الشاشة بالضغط على Fn+R.

ويمكن تكوين IdeaPad 5i Pro بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر، جنبًا إلى جنب مع رسومات NVIDIA MX450 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين SSD PCIe M.2.

ويتم تقديم نموذج 14 إنشًا بشاشة بدقة 2.8K مع معدل التحديث 90 هرتز والسطوع بمقدار 400 شمعة في المتر المربع، بينما يأتي نموذج 16 إنشًا بشاشة بدقة 2.5K مع معدل التحديث 120 هرتز والسطوع بمقدار 350 شمعة في المتر المربع.

ويحصل نموذج 14 إنشًا على بطارية بقدرة 56.5 واط، بينما يحتوي الإصدار الأكبر على بطارية بقوة 75 واط، وكلاهما يوفران شحنًا سريعًا عبر تقنية Rapid Charge Express، ويوفر نموذج 16 إنشًا أيضًا تقنية Thunderbolt 4 بكابل واحد.

ويتاح IdeaPad 5 Pro مع سلسلة معالجات Ryzen 5000 الجديدة من AMD، وتأتي النسخة بقياس 14 إنشًا بالتصميم والميزات نفسها مثل نموذج إنتل، بما في ذلك وحدة معالجة الرسومات NVIDIA MX450 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت SSD PCIe M.2.

ويتم تقديم النسخة بقياس 16 إنشًا مع وحدات معالجة الرسومات المحمولة NVIDIA GeForce RTX 3000، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين SSD PCIe M.2.

السعر:

IdeaPad 5 Pro:

قياس 16 إنشًا بسعر يبدأ من 900 يورو.

قياس 14 إنشًا بسعر يبدأ من 700 يورو.

IdeaPad 5 Pro: