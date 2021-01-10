مايكروسوفت حاولت شراء نينتندو ذات مرة لكنها فشلت

دبي - يزن راشد - حاولت شركة مايكروسوفت ذات مرة شراء شركة نينتندو لكنها فشلت، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرغ يتحدث عن تاريخ ظهور منصة الألعاب Xbox.

وبذلت مايكروسوفت جهودًا كبيرة من أجل ضمان وجود الألعاب لمنصة Xbox الجديدة كليًا التي أعلنت عنها الشركة للمرة الأولى في CES في عام 2001

ومثلت هذه المنصة دخول عملاقة البرمجيات للمرة الأولى في مجال منصات الألعاب.

وبينما ناشدت الشركة المطورين الخارجيين من أجل تطوير الألعاب لمنصة Xbox، فقد فكرت عملاقة البرمجيات أيضًا في استخدام قدرتها المالية الكبيرة لشراء المطورين.

ويقول (كيفن باتشوس) Kevin Bachus، مدير العلاقات مع الأطراف الخارجية في مشروع Xbox: تعرضت مايكروسوفت للسخرية بسبب عرضها شراء نينتندو أثناء الاجتماع.

وكان عرض مايكروسوفت منطقيًا إلى حد ما، إذ كانت نينتندو في ذلك الوقت تنتج أجهزة رديئة ومتخلفة عن سوني بشكل كبير من منظور الأجهزة.

واعتقدت مايكروسوفت أنها قد تتولى إنتاج الأجهزة وتترك نينتندو للتركيز على بناء الألعاب.

وقال (بوب ماكبرين) Bob Mcbreen، مدير تطوير أعمال Xbox: أردنا من نينتندو العمل معنا في شهر يناير 2000 من خلال تفاصيل المشروع المشترك، حيث قدمنا ​​لها جميع المواصفات الفنية لجهاز Xbox.

وأشار عرض مايكروسوفت إلى أن أجهزة Nintendo سيئة بالمقارنة مع PlayStation من سوني، لكن لدى نينتندو تفوق واضح في مجال الألعاب ويمكنها التركيز على هذا المجال وترك مايكروسوفت تنتج الأجهزة.

ولم تتمكن مايكروسوفت من شراء نينتندو، التي لا تزال أجهزتها حتى يومنا هذا ضعيفة مقارنة بأجهزة سوني ومايكروسوفت، لكنها أتقنت فن إنشاء ألعاب الفيديو المقنعة للمنصات.

وأثبتت نينتندو أن الأجهزة العالية القدرة ليست هي ما هو مطلوب لصنع الألعاب الرائعة، وهو درس يستمر في الظهور عبر مجتمع الألعاب بأكمله.

وفي حين أن هذا العرض هو بالتأكيد أبرز عمليات استحواذ مايكروسوفت الفاشلة، فقد كان هناك عدد قليل من المطورين البارزين الآخرين الذين مروا بمبادرات الشركة.

وكانت Electronic Arts الشركة الأولى التي تواصلت معها مايكروسوفت، لكنها رفضت العرض، كما اجتمعت مايكروسوفت أيضًا مع Square (المعروفة الآن باسم Square Enix) ومطور Mortal Kombat Midway.

وأعطت إحدى عمليات الاستحواذ التي أجرتها مايكروسوفت امتيازًا رئيسيًا لجهاز Xbox منذ اليوم الأول.

وكانت Bungie في ذلك الوقت بمثابة شركة غير معروفة لتطوير الألعاب، لكن Halo: Combat Evolved وصلت مع جهاز Xbox الأول في شهر نوفمبر من عام 2001 وقوبلت بإشادة فورية.

وأعطت لعبة Halo: Combat Evolved جهاز Xbox قدرة فورية على المنافسة وساعدته في اقتطاع جزء كبير من سوق الألعاب، وذلك بالرغم من هيمنة سوني ونينتندو حينها.