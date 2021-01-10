متجر آبل حقق مبيعات بقيمة 64 مليار دولار في 2020

دبي - يزن راشد - حقق متجر آبل App Store أكثر من 64 مليار دولار في عام 2020، وهي زيادة بنسبة 28 في المئة عن 50 مليار دولار المقدرة في عام 2019، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شبكة CNBC.

ويمثل هذا الرقم قدرًا جيدًا من النمو لمتجر آبل، وذلك بالنظر إلى أن الزيادة المقدرة بين عامي 2018 و 2019 كانت 3.1 في المئة فقط عندما حقق 48.5 مليار دولار في عام 2018.

ويشير الارتفاع إلى أن نمو مبيعات متجر آبل تسارع بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث لجأ الأشخاص إلى المنزل وقضوا المزيد من الوقت وأنفقوا المزيد من المال عبر التطبيقات والألعاب.

ويشكل متجر آبل مجال النمو الأساسي للشركة، ويجري الحديث عن إيراداته بصفتها جزء من إيرادات قسم خدمات آبل، الذي أعلن عن مبيعات بلغت 53.7 مليار دولار في السنة المالية 2020، التي انتهت في شهر سبتمبر.

وأصبحت الأموال التي تجنيها شركة آبل من متجرها للتطبيقات نقطة بارزة لمنتقدي آبل الذين يجادلون بأن لديها الكثير من القوة.

وتتقاضى آبل نسبة 30 في المئة من المبيعات الرقمية من خلال منصتها، مع استثناءات قليلة، وغيرت الشركة حديثًا هيكلية الرسوم، وهي الآن تتطلب نسبة 15 في المئة من الشركات التي تولد أقل من مليون دولار في متجر التطبيقات.

ووجدت لجنة فرعية بالكونجرس في عام 2020 أن شركة آبل تحتكر سلطة توزيع تطبيقات آيفون، التي قالت: إنها تمنح الشركة أرباحًا ضخمة.

وتم رفع دعوى قضائية ضد آبل على أسس مكافحة الاحتكار من شركة Epic Games، التي تريد تجنب دفع 30 في المئة من مبيعات ألعابها لأجهزة آيفون إلى آبل، الأمر الذي تصفه بأنه غير عادل.

ولا تفصح آبل عن مقدار الإيرادات التي يحققها App Store في العام، وبدلاً من ذلك، أصدرت منذ عام 2013 نقاط بيانات في شهر يناير تتضمن إجمالي المبلغ الذي دفعته آبل للمطورين منذ بداية متجر التطبيقات في عام 2008.

وباستخدام هذه الأرقام، من الممكن تخمين مقدار الإيرادات التي حققها App Store تقريبًا بناءً على المبلغ الذي دفعته آبل للمطورين في أي عام معين.

ووفقًا لبيان صحفي حديث، دفعت آبل للمطورين 200 مليار دولار منذ عام 2008، بزيادة 45 مليار دولار عن الرقم الذي تم الإعلان عنه في شهر يناير 2020، وإذا كان هذا يساوي 70 في المئة من مبيعات App Store، فإن متجر آبل قد حقق نحو 64 مليار دولار العام الماضي.

وهناك بعض الاستثناءات بشأن نسبة آبل البالغة 30 في المئة، كما أن أرقام آبل تقريبية، مما يعني أن إجمالي مبيعات App Store من المرجح أن يكون أعلى، وتقدر شركة تحليل التطبيقات Sensor Tower أن متجر App Store قد حقق 72.3 مليار دولار في مبيعات 2020.

وتحقق نسبة 1 في المئة من أفضل ناشري التطبيقات 93 في المئة من الإيرادات عبر App Store، وذلك وفقًا لتقدير عام 2019 من شركة Sensor Tower.