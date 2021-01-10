شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق Parler بديل فيس بوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركتا أبل وأمازون مؤخرًا بتعليق تطبيق Parler للتواصل الاجتماعي قائلين إن المنصة لم تتخذ تدابير كافية لمنع انتشار المشاركات التي تحرض على العنف، فيما يأتي إجراء أبل وأمازون بعد خطوة مماثلة قامت بها شركة جوجل الجمعة الماضية، ويفضل العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصة Parler والذى يُنظر إليه على أنه ملاذ للأشخاص المطرودين من تويتر، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- Parler هو شبكة اجتماعية هاجر إليها العديد من مؤيدي ترامب بعد أن تم منعهم من استخدام منصات مثل تويتر.

- يصنف الموقع نفسه على أنه بديل لتويتر وفيس بوك لأنه يصف نفسه بأنه مساحة لـ"حرية التعبير" دون مستويات تعديل المحتوى الموجودة على الشبكات الأكبر.

-للانضمام إلى Parler، يجب على المستخدمين تقديم عنوان بريد إلكترونى ورقم هاتف وتلقى رسالة نصية تحتوى على رمز لإنهاء التسجيل.

- يستهدف التطبيق المستخدمين الذين يشعرون بأن فيس بوك وتويتر يخنق حرية التعبير.

- المنصة تحظى بشعبية لدى العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

- تم حظر العديد من مستخدمى Parler من منصات رئيسية أخرى مثل يوتيوب وتويتر و انستجرام لانتهاك شروط الخدمة.

- ارتفعت شعبية المنصة لأول مرة فى عام 2018 بعد أن أعلنت كانديس أوينز أنها "أول محافظة" تنضم إلى بارلر أو "تويتر الجديد" كما يطلق عليه.

- أوقفت جوجل تطبيق Parler للشبكات الاجتماعية من متجرها الخاص بها حتى تضيف إشرافًا "قويًا" على المحتوى.

- الإجراءات التي اتخذتها شركتا جوجل وأبل تعنى أن Parler قد يصبح غير متاحا للتنزيلات الجديدة على متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة الرئيسية في العالم.

- قال الرئيس التنفيذي لشركة Parler ، جون ماتزي، في منشورات على خدمته الجمعة ، إن شركة آبل تطبق المعايير التي لا تنطبق على نفسها ، وأن الشركات تهاجم الحريات المدنية"

- في نوفمبر الماضى أصبح Parler الأكثر تحميلا على متاجر أبل وجوجل.

- شهد Parler زيادة كبيرة فى التنزيلات في نوفمبر بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، لكن أدت الزيادة إلى مشكلات فنية.

- استقبل الموقع يوم 8 نوفمبر 2020 مليونى مستخدم جديد في يوم واحد.

- أشار ماتزى إلى أن عدد المستخدمين اليوميين تضاعف أربع مرات خلال نفس اليوم.

- ليس من الواضح بالضبط عدد المستخدمين الذين يتمتع بهم Parler حاليًا.

- من بين الشخصيات البارزة الأخرى التى تبناها الموقع هى إريك ترامب وشون هانيتى وشخصية InfoWars بول جوزيف واتسون ومرشحة الكونجرس لورا لومر والنائب الجمهورى ديفين نونيس.