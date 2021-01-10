تكنولوجيا: نظارة ThinkReality A3 الذكية من لينوفو تدعم عرض حتى 5 من الشاشات الإفتراضية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن إصدار جديد من نظارات ThinkReality الذكية خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، حيث جاءت ThinkReality A3 بميزة عرض حتى 5 من الشاشات الإفتراضية.

أكدت شركة لينوفو على أن إصدارها الجديد من النظارات الذكية ThinkReality A3 يأتي بتصميم أكثر تطوراً يدعم الكثير من التطبيقات.

وتشير شركة لينوفو إلى أن نظارة ThinkReality A3 الذكية تستهدف التطبيقات ثلاثية الأبعاد، كما ستدعم العمل على تقنية الواقع المعزز.

كما طورت لينوفو نظارة ThinkReality A3 بتصميم أقرب لتصميم النظارات الشمسية مع تصميم سميك للإطارات يدعم التعديل كما تتميز النظارة بتصميم أقوى.

ويدعم نظارة ThinkReality A3 رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon XR1، كما تدعم دمج الواقع الإفتراضي أو الوقع المعزز في محيط المستخدم، كما تظهر حتى 5 من الشاشات الإفتراضية بدقة 1080 بكسل، مع اثنان من كاميرات fish-eye التي تعمل على رسم محيط وأبعاد الغرفة.

أيضاً يتطلب عمل نظارة ThinkReality A3 إتصالها بأجهزة الحاسب في البداية، أو أحد هواتف موتورولا المميزة بمعالج Snapdragon 800 أو عبر منفذ USB-C، ومن المقرر أن تتوفر النظارة في بعض الأسواق العالمية بدءاً من منتصف 2021.

المصدر

اعلان





