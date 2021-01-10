تكنولوجيا: HONOR تستعد للإعلان عن منتجات البيت الذكي التي تنطلق للأسواق قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن خطط شركة HONOR للكشف عن جيل جديد من المنتجات الذكية، على أن تقدم الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية في مؤتمر يعقد في 18 من يناير، حيث تقدم الشركة سلسلة Honor V40.

ولقد أكدت التسريبات التي نشرت اليوم على أن شركة HONOR تخطط أيضاً لإطلاق منصة التسوق في 12 من يناير، على أن تستعرض منتجات الشركة الجديدة في منصة التسوق، بدءاً من هاتف Honor V40 5G.

وتقدم Honor سلسلة هواتف Honor V40 المرتقبة برقاقة معالج Dimensity 1000Plus من MediaTek، كما تأتي بشاحن HW-110600C0x بتقنية الشحن السريع وبقدرة 66W، مع شاحن لاسلكي بقدرة 50W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل الأندوريد.

من جانب أخر تستعد Honor لإطلاق مجموعة من الأجهزة الذكية أو التي تعتمد على الإتصال بالإنترنت، حيث تشير التسريبات إلى أن الشركة ستطلق خلال الفترة القادمة إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المحمول، والأحهزة اللوحية، وأجهزة الراوتر والشاشات الذكية وأيضاً نظارات الواقع الإفتراضي من بين أجهزة أخرى.

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