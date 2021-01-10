الإمارات … الأسرع عالميا في سرعات 5G

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - وفقًا لبحث جديد أجرته خدمة vpnMentor لتصنيف شبكات VPN في العالم، تعد سرعات شبكة 5G في الإمارات حاليًا الأسرع في العالم.

ووفقًا لبحوث Speedtest الميدانية، فإن سرعة الشبكة البالغة 959.39 ميجابت في الثانية في الإمارات العربية المتحدة تضعها على رأس القائمة العالمية، متقدمة على المملكة العربية السعودية 921.11 ميجابت في الثانية والنرويج 865.57 ميجابت في الثانية.

وقال التقرير: تشير السرعات العالية إلى التقنية الناضجة والبنية التحتية الأفضل، وبينما لا يمكن لكل مستخدم في البلاد الاستمتاع بالسرعة القصوى، يشير توفرها إلى إمكانات الشبكة في عمليات النشر المستقبلية.

ويتم في الوقت الحالي نشر شبكات الجيل الخامس للأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، مما يعد بسرعات تنزيل وتحميل أسرع بمعدل 10 إلى 100 مرة من شبكات الجيل الرابع الحالية.

وقال التقرير: إن نشر شبكات الجيل الخامس هيمنت عليه دول الخليج في الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن العثور على المتوسط الأعلى لل​​سرعة في المملكة العربية السعودية 959.39 ميجابت في الثانية، التي تقدم أيضًا أرخص باقات 5G بسعر 15.30 دولار، بينما تتمتع الكويت بالتغطية الأفضل.

ومع ذلك، قال البحث: إنه بالرغم من أهمية السرعات، إلا أنها لن تكون مناسبة لمعظم المستخدمين دون تغطية إقليمية.

وعلى سبيل المثال، تمتلك المملكة العربية السعودية 69 عقدة إقليمية فقط، منها 18 داخل مكة المكرمة والعاصمة الرياض، بينما تظل معظم المملكة غير مغطاة ويجب استخدام شبكات الجيل الرابع.

وتعد سرعة شبكات شبكات الجيل الخامس مثيرة للمستخدمين، وخاصة اللاعبين، الذين يحتاجون إلى سرعات أعلى بكثير من أجل استخدام أجهزتهم المحمولة في الألعاب والمسابقات بشكل فعال.

ومع ذلك، فإن شبكات الجيل الخامس لديها أيضًا العديد من التطبيقات التجارية والصناعية والقطاعية التي ستكون مفيدة للمجتمع على نطاق أوسع.

وتستفيد مجالات التصنيع والرعاية الصحية والمرافق وإنترنت الأشياء IoT من تقنية الجيل الخامس، وتشهد الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، تطورات في التطبيب عن بعد، وتعافي المريض عن بعد ورعايته.

ويقترح البعض الجراحة الدقيقة عن بعد في المستقبل القريب، وكل ذلك بفضل السرعات العالية التي توفرها شبكات الجيل الخامس.