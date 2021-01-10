تكنولوجيا: Yeelight تقدم مجموعة إضاءات جديدة متوافقة مع Razer Chroma خلال مؤتمر #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Yeelight، الشركة الرائدة في مجال الإضاءة الذكية عالميًا، عن مشاركتها في مؤتمر CES 2021، حيث ستعرض مجموعة كاملة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك الجيل الجديد من المصابيح الذكية E27/26، ومصابيح GU 10، وإضاءة سقف جديدة، وأحدث شريط إضاءة للشاشات الذكية.

منذ أن كشفت Yeelight عن شراكتها مع Razer في RazerCon 2020، تعمل الشركة بنشاط لجلب إضاءات Yeelight الذكية إلى عالم الألعاب.

وعلى ما يبدو، ستتكامل المصابيح الملونة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر CES 2021 بشكل جيد مع منصات الألعاب الرئيسية الداعمة للـ RGB، مثل Razer Chroma و Overwolf. إذ سيتمتع اللاعبون بحرية تخصيص تجربة الألعاب الغامرة مع 16 مليون لون والاستمتاع بتأثيرات الإضاءة الفريدة التي تنتج عن أحداث اللعبة.

تتمتع Yeelight بمجموعة متنوعة من منتجات الإضاءة الذكية، بما في ذلك المصابيح الأساسية وأضواء الطاولة والأضواء المحيطة وإمكانية التحكم الذكي في الإضاءات كذلك. وتعمل الشركة باستمرار على ترقية منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء.

إليكم مجموعة الإضاءات الذكية الجديدة التي تقدمها Yeelight:

Smart LED Bulb W3 (متعددة الألوان وقابلة للتعتيم)

تمنح Smart LED Bulb W3 للمستخدمين حرية الاختيار من بين 16 مليون لون لإنشاء أفضل مشاهد الإضاءة الخاصة بهم لمناسبات متعددة. كما تمنحك ميزات مزامنة الألعاب ومزامنة الموسيقى إحساسًا أكثر بالترفيه. وعلاوةً على ذلك، فإن W3 Bulb غير ضارة للبيئة لأنها تأتي بطاقة استعداد منخفضة للغاية لتوفير الطاقة والمال.

GU10 Smart Bulb W1

تأتي إضاءة W1 GU 10 بالإصدار الملون والإصدار القابل للتعتيم. يعمل الإصدار الملون بشكل مثالي مع منصات الألعاب الرئيسية، بما في ذلك Razer Chroma و Overwolf. وهي تعطي المستخدم أيضًا حرية تخصيص إعدادات الإضاءة بـ 16 مليون لون.

Arwen Ceiling Light S Series

تأتي مجموعة Arwen S مع كل من الضوء الرئيسي و 16 مليون لون من الإضاءة، مما يجعلها الخيار الأمثل للأجواء المنزلية. تتكامل Arwen S جيدًا مع منصات AIoT الرئيسية، مثل Google Assistant و Amazon Alexa و Apple HomeKit و Samsung SmartThings.

LED Screen Light Bar Pro

تم تصميم Screen Light Bar Pro لإضافة المزيد من المتعة للمستخدمين أثناء اللعب، فيمكن للمستخدمين مزامنة الإضاءة بسهولة مع العديد من الألعاب الشائعة عبر Razer Chroma و Overwolf. ومع توفر 16 مليون لون مختلف، يمكن للاعبين الاستمتاع بتأثيرات ضوئية مبهرة ناتجة عن أحداث معينة داخل الألعاب.

ستكون هذه المنتجات الجديدة متاحة رسميًا في السوق العالمية في الربع الأول من عام 2021.

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