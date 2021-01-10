تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تستعرض تصميم هاتف شاومي MI 11 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي للإعلان عن هاتف MI 11 PRO الذي ينطلق بملامح تصميم الإصدار الرئيسي للشركة مع تحسينات في التكوينات الداخلية ولقد جاءت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لتقدم نظرة أوضح على تصميم هذا الإصدار.

قدمت شركة شاومي هاتف MI 11 الذي انطلق كأول هاتف برقاقة معالج Snapdragon 888 في الأسواق، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة MI 11 PRO، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بترقية في التكوينات الداخلية.

ولقد رصد الهاتف في صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم الخارجي المتوقع لهاتف MI 11 PRO، حيث يضم كاميرة في ثقب الشاشة تحاكي هاتف MI 11.

كما يأتي هاتف MI 11 PRO بتصميم منحني في جانبي الشاشة، مع إطارات نحيفة تحاكي هاتف MI 11، كما يدعم إنتاج صورة مميزة، بينما ياتي الإختلاف الرئيسي بين MI 11 PRO والإصدار الرئيسي في تصميم الكاميرة الخلفية، حيث يأتي الإصدار القادم بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن تأتي الكاميرة في الهاتف بتصميم أفقي في اثنان من الصفوف مع فلاش LED، أي يختلف تصميم الكاميرة عن أغلب الهواتف الذكية التي قدمت بتصميم رأسي في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي هاتف MI 11 PRO بتصميم أفقي غير تقليدي في إعدادات الكاميرة.

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