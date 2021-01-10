تكنولوجيا: مساعد أليكسا يقوم بتذكير المستخدمين بمواعيد الأحداث الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة أمازون على تسهيل أمر تذكر الأحداث بحيث ألا تفوتك. فقد ذكرت المصادر أنه عند إخبار المساعد الصوتي أليكسا “tell me when”، فإنه لا يقوم بالإجابة على سؤالك بخصوص الحدث فقط، بل يقوم بضبط تذكيرًا عند حدوث ذلك الحدث أيضًا.

فعلى سبيل المثال، إذا طلبت من مساعد أليكسا أن يخبرك بموعد مباراة الـ Super Bowl، فسيقوم Echo أو أي جهاز مشابه بالإجابة على السؤال (7 فبراير 2021) وتنبيهك أيضًا في ذاك اليوم.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة “tell me when” لأشياء مثل مواعيد بث البرامج التلفزيونية أو العطلات أو رسائل البريد الإلكتروني وهكذا.

ولكن تعتبر الميزة متاحة فقط لمستخدمي أليكسا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

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