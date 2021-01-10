تكنولوجيا: إنتل تفكر في الاستعانة بـ TSMC لإنتاج بعض الشرائح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا للتقارير الأخيرة، تدرس شركة إنتل الاستعانة بشركة TSMC لإنتاج بعض الشرائح. ومع ذلك، لا تزال الشركة الأمريكية تصر على تحسين قدراتها التصنيعية.

فقد تأخرت عملية تصنيع شرائح إنتل بشكل متتابع، مما دفعها إلى التفكير في الاستعانة بمصادر خارجية. وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بوب سوان، المستثمرين مسبقًا أنه سيعلن عن خطة الشركة للاستعانة بمصادر خارجية خلال مؤتمر أرباح الشركة عبر الهاتف في 21 يناير.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، لم تتخذ إنتل قرارًا نهائيًا بشأن الاستعانة بمصادر خارجية في أقل من أسبوعين قبل الإعلان. ومن الجدير بالذكر أن الشرائح أو المكونات الأخرى التي ستشتريها إنتل من TSMC لن تدخل السوق حتى عام 2023 على أقرب تقدير، وستعتمد هذه الشرائح أيضًا على عمليات التصنيع الحالية المستخدمة من قبل عملاء TSMC الآخرين.

كما يدعي تقرير بلومبرج أن TSMC تستعد لتزويد شرائح إنتل بقدرات تصنيع بدقة 4 نانومتر، وستقوم بإجراء الاختبارات الأولية باستخدام قدرات 5 نانومتر. ومع ذلك، تجري إنتل أيضًا مفاوضات مع شركة سامسونج، ولكن يُقال إن هذه المناقشات لا زالت في مرحلة أولية.

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