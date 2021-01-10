تكنولوجيا: رصد هاتف vivo V2035 في قاعدة بيانات Geekbench بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر منصة Geekbench عن المواصفات الرئيسية لهاتف vivo V2035، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

رصد هاتف vivo V2035 في تسريبات سابقة انطلقت من وكالة FCC، كما ظهر الهاتف في Geekbench خلال الشهر الماضي بنظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

وتشير التسريبات إلى أن المعالج الذي يقدم من Vivo في هذا الإصدار هو معالج كوالكوم Snapdragon 662، أو Snapdragon 460.

أيضاً وفقاً للتسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات benchmark فإن هاتف vivo V2035 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 18W.

كما يدعم هاتف vivo V2035 اثنان من شرائح SIM، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات 4G، ومن المتوقع أن تكشف Vivo عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار في حدث يعقد خلال الفترة القادمة.

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