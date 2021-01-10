تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق مستشعر ISOCELL بدقة 200 ميجا بيكسل قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط العملاق الكوري لإطلاق عدد من مستشعرات ISOCELL خلال الفترة القادمة، على أن تبدأ قريباً بالكشف عن مستشعر ISOCELL بدقة 200 ميجا بيكسل.

تعد شركة سامسونج واحدة من أهم الشركات المطورة لمستشعرات الكاميرة في الهواتف الذكية الآن، ولقد قدمت شركة سامسونج مستشعر ISOCELL بدقة 108 ميجا بيكسل لعدد من الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق ترقية جديدة في مستشعرات الكاميرة.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج مستعدة بالفعل لإطلاق المستشعر المميز بدقة 200 ميجا بيكسل في بداية هذا العام، كما تعمل الشركة على تطوير جيل جديد من مستشعرات ISOCELL الذي يصل إلى دقة 600 ميجا بيكسل.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن مستشعر سامسونج القادم يأتي بدقة 250 ميجا بيكسل، وبقطر 1، أي بحجم أكبر من مستشعر الشركة الحالي المميزة بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/33.

يذكر أن التسريبات التي جاءت مؤخراً لم تقدم الكثير من التفاصيل حول الجيل القادم من مستشعرات سامسونج إلا أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستقدم تفاصيل أكثر حول الترقية القادمة في المستشعرات قريباً.

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