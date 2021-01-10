شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور المشترى وزحل وعطارد فى أقرب تزامن ثلاثى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون أقرب تجمع للكواكب الساطعة في السماء مساء اليوم، حيث يبدو أن كوكب المشتري وزحل وعطارد يتزامنون معا، وسيكون المنظر منخفض في سماء المساء الجنوبي الغربي بعد 30 إلى 45 دقيقة فقط من غروب الشمس، حيث يحدث تزامن ثلاثي، مع وجود الكواكب الثلاثة داخل دائرة أصغر من 5 درجات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كوكب المشتري اللامع (المقدار -1.9) وعطارد متوسط السطوع (-0.9) وزحل أصفر إلى أبيض باهت (+0.6)، يتم احتواؤهم داخل دائرة من 5 درجات من 8 يناير إلى 12 يناير، وسيظهران أقرب معًا اليوم الأحد مساء 10 يناير.

ولعل ما سيجعل هذه المجموعة رائعة بشكل خاص هو كيف سيتغير التكوين بشكل ملحوظ من ليلة إلى أخرى، ويرجع هذا التأثير في المقام الأول إلى الحركة السريعة لعطارد السريع بالنسبة إلى اثنين من المتجولين البطيئين وهما كوكب المشتري وزحل.

ويُقترح استخدام المناظير بشدة، لأنها ستساعد في التقاط الكواكب في مواجهة سماء الشفق الساطعة.

وسيكون كوكب المشتري في الجزء العلوي من المثلث وهو ألمع المثلث، حيث يشكل عطارد وزحل زاويتا القاعدة.

قد يمثل هذا المشهد المذهل أيضًا المشهد الأخير للمشتري وزحل في المساء؛ بينما يرتفع عطارد خلال الأيام المقبلة، فيما ستختفى كوكب المشتري وزحل في غروب الشمس.

في حين أن كوكب المشتري وربما عطارد قد يكون واضحًا بدون مساعدة بصرية، فمن المحتمل أن زحل لن يكون كذلك.