شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناتور ديموقراطى يطالب شركات التواصل الاجتماعى بالحفاظ على بيانات أحداث الكابيتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السناتور الديموقراطي مارك وارنر، الرئيس القادم للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بحث شركات المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي الحفاظ على المحتوى والبيانات الوصفية التي قد تكون مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي.

قال وارنر في بيان، إنه اتصل بالرؤساء التنفيذيين لشركة AT&T و T-Mobile وVerizon و آبل و فيسبوك و Gab و جوجل وParler و Signal وتليجرام و تويتر بشأن هذا الأمر.

وتمتثل جميع الشركات المذكورة بشكل روتيني لأوامر الحفظ الصادرة عن المحكمة والصادرة أثناء التحقيقات الجنائية. لكن رسالة وارنر هي طلب غير رسمي، بدون القوة القانونية لأمر الحفظ الجنائي، ومن غير الواضح كيف ستستجيب الشركات.

وغالبًا ما تصدر أوامر الحفظ الصادرة عن المحكمة بختم، لذا من الممكن أيضًا أن تكون إحدى الوكالات العديدة التي تحقق في غارة الكابيتول قد أصدرت بالفعل مثل هذا الأمر.

ووفقا لموقع The Verge، قال متحدث باسم فيسبوك في رسالة بريد، إن الشركة تتواصل بشكل مستمر واستباقي مع سلطات إنفاذ القانون وعملت على تقديم ردود سريعة على الطلبات القانونية الصحيحة.

وأضافت إنها بصدد إزالة المحتوى وتعطيل الحسابات والعمل مع جهات إنفاذ القانون للحماية من التهديدات المباشرة للسلامة العامة ".

كما اعترفت T-Mobile بأنها تلقت خطاب وارنر. قال متحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني: "كما هو الحال دائمًا، سنتعاون بشكل كامل مع الطلبات الواردة من جهات إنفاذ القانون".