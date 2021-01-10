تكنولوجيا: شركة "أبل" الأمريكية تعلق تطبيق "بارلير" بسبب أحداث اقتحام الكونجرس

القاهرة - سامية سيد - علقت شركة "أبل" الأمريكية تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها، مشيرة إلى أن خدمة شبكة التواصل الاجتماعى لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التى تحرض على العنف.

ومنحت "أبل" الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، وقالت: "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.



جدير بالذكر أن "بارلير" هي شبكة اجتماعية انتقل إليها العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حظرهم من منصات مثل "تويتر"، وتم من خلال التطبيق مشاركة خطط الاحتجاجات في واشنطن التي انتهت باقتحام مبنى "الكابيتول".



وفي خطوة مماثلة قامت شركة "جوجل" بحذف تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها "بلاي ستور" حتى تعزز من خلال نظامها الأساسي عملية الإشراف على المحتوى، كما أن الإجراءات التي اتخذتها "أبل" و"جوجل" تعني أن "بارلير" غير متاح للتحميل، لكنه سيظل متاحا عبر متصفحات الإنترنت في الهواتف المحمولة.