شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق نظاراته الذكية العام الجارى.. قد تحتوي على كاميرا مدمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت النظارات الذكية بمثابة حلم لشركات التكنولوجيا منذ إطلاق نظارة جوجل لأول مرة في عام 2013، ولكن الآن، تخطط شركة فيسبوك لإصدار أداتها الخاصة هذا العام، وعلى عكس نظارات جوجل والنظارات الذكية الأخرى مثل Hololens من مايكروسوفت، لن تحاول النظارات تراكب الكائنات الرقمية على العالم الحقيقي باستخدام الواقع المعزز، ولكنها ستفعل أمر أكثر تقدما باستخدام كاميرات مدمجة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تفاصيل الجهاز القادم غير واضحة، ولكن تم التلميح من جانب مطور مشارك في المشروع أنه من المحتمل أن يشتمل على كاميرا من نوع ما، حيث عقد فيس بوك شراكة مع شركة نظارات عملاقة في المشروع.

وكتب أندرو بوسورث، رئيس Facebook Reality Labs، في مدونة: "في عام 2020، شاركنا بعضًا من أعمالنا البحثية حول الصوت ومدخلات الواقع المعزز ورؤية الكمبيوتر"، مضيفا "ستأتي اللمحات الأولى من المستقبل عاجلاً وليس آجلاً عندما نطلق أول زوج من النظارات الذكية".

وكشف بوسورث، أن الشركة كانت تتهرب عن عمد بشأن تفاصيل وظائف النظارات والمواصفات، قائلا "نحن متحمسون لذلك لكننا لا نريد المبالغة فيه.. نحن لا نسميها حتى بالواقع المعزز، بل نسميها فقط النظارات الذكية".

وتم إطلاق مشروع فيس بوك لتصنيع النظارات لأول مرة في عام 2017، ويأتي في الوقت الذي تركز فيه الشركة الموارد على تطوير أجهزة مثل الكاميرات.

ويوضح بوسورث في مدونته: "نحن نضغط بشدة على الأسس مثل الموقع والتوسع في العالم للمساعدة في تحديد المسار إلى النظارات الذكية، مع وضع توقعات خصوصية واضحة".

وتحدث بوسورث أيضا عن أنه يمكن للنظارات أن تعزز حياة الشخص بطريقة لا يستطيع الهاتف الذكي القيام بها.