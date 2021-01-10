تكنولوجيا: الجيل السادس من جهاز iPad mini يأتي بحجم 8.4 إنش في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير Mac Otakara عن خطط ابل لدعم الجيل السادس من أجهزة iPad mini بشاشة مميزة بحجم 8.4 إنش، على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال شهر مارس.

كشف التقرير المالي لشركة ابل عن عام 2020، عن تحقيق الشركة إيرادات ملحوظة من مبيعات أجهزة الآيباد، حيث إستطاعت شركة ابل أن تسجل مبيعات بقيمة 23.72 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 11.5%، حيث كانت أجهزة الآيباد إختيار ترفيهي للعديد من المستخدمين خلال تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

ولقد أوضح موقع Mac Otakara الياباني في تقريره الأخير أن شركة ابل تخطط لدعم جهاز iPad mini القادم في شهر مارس بشاشة مميزة بحجم أكبر، حيث تأتي الشاشة بحجم أكبر عن إصدار العام الماضي الذي تميز بشاشة 7.9 إنش، بينما يأتي إصدار هذا العام بحجم 8.4 إنش.

أيضاً على عكس الجيل الرابع من أجهزة iPad Air الذي قدم مستشعر البصمة في زر التشغيل، تخطط ابل لإطلاق الجيل السادس من أجهزة iPad mini بمستشعر Touch ID في الإطار السفلي من الجهاز.

كما تشير التوقعات إلى أن الجيل السادس من أجهزة iPad mini سيضم إطار بتصميم أنحف يحاكي تصميم الجيل الثالث من iPad Air للعام 2019.

وتتوافق التفاصيل التي قدمت في تقرير Mac Otakara مع ما جاء في تقرير المحلل Ming-Chi Kuo السابق، حيث أشار إلى أن iPad mini للعام 2021 سيضم شاشة مميزة بحجم 9 إنش تقريباً، كما يأتي بشاشة بتقنية mini-LED.

أيضاً يشير التقرير إلى أن الجيل السادس من أجهزة iPad mini يأتي برقاقة A14 Bionic، التي تدعم جهاز iPad Air للعام 2020، كما قدمت في هواتف iPhone 12، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المتوقع خلال شهر مارس.

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