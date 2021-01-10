JBuds Frames .. مكبرات صوت تثبتها على النظارات

دبي - يزن راشد - عرضت شركة JLab أداة صوتية جديدة تسمى JBuds Frames تعمل بتقنية البلوتوث مصممة ليتم تثبيتها عبر أذرع النظارات الطبية أو الشمسية.

وتعد JBuds Frames عبارة عن مكبرات صوت لاسلكية مفتوحة لا تحجب أو تغطي أذنيك، حتى تتمكن من سماع موسيقاك ومحيطك في الوقت نفسه.

وتتكون الأداة الصوتية الجديدة من وحدتين من مكبرات الصوت التي تعمل لأسفل وتضعها خارج أذنيك مباشرة.

وتمثل مكبرات الصوت جزء من اتجاه متجدد لمكبرات الصوت اللاسلكية المفتوحة التي كانت عادةً مجالًا للنظارات الشمسية المزودة بتقنية البلوتوث.

ويتم بيعها بالتجزئة مقابل 50 دولار فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من سعر Bose Frames و Amazon Echo Frames، ويتناسب مع تاريخ JLab في تقديم سماعات الرأس غير المكلفة.

وعلى عكس الحلول المتكاملة، لا توجد أي محاولة على الإطلاق لإخفاء حقيقة وجود مكبرات صوت مفتوحة ضمن نظارتك.

وتباع JBuds Frames مع مجموعة من أغطية السيليكون من أجل دعم مجموعة متنوعة من أحجام النظارات.

وبالنسبة إلى الصوت، تحتوي كل وحدة على مكبر صوت بقياس 16 مم تقول JLab: إنه لن يُسمع من أولئك القريبين.

وتكمن الفرضية الأساسية لمكبرات الصوت اللاسلكية المفتوحة في أن الصوت يتم تشغيله خارج أذنيك مباشرة، إلا أنه يتم توجيهه بطريقة تسمح لك فقط بسماعه.

وتتمتع الأداة الصوتية الجديدة بتصنيف IPX4 لمقاومة الماء، لذا يجب أن تكون قادرة على مقاومة المطر، ولديها أزرار للتحكم في مستوى الصوت وقبول المكالمات أو رفضها وتبديل إعدادات المعادل الصوتي.

وتقول JLab: إنه يمكن استخدامها معًا أو بشكل مستقل، وتم تصنيف عمر البطارية بأكثر من ثماني ساعات من تشغيل الصوت بشحنة واحدة، ويمكنك استخدام مكبر صوت واحد في كل مرة للحفاظ على عمر البطارية.

وبدلاً من توفرها ضمن حافظة للشحن، فإنها تباع مع كابل خاص ينقسم إلى نقطتي شحن مغناطيسيتين، ومن المفترض أن تكون JBuds Frames من JLab متاحة في أوائل ربيع عام 2021.