شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على "التطبيقات الأكثر تحميلا" على أندرويد وأيفون خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الأبحاث السوقية Sensor Tower مؤخرًا عن قائمة مكونة من 13 تطبيقا هى "الأكثر شهرة" على متجر جوجل Play ومتجر أبل App Store، حيث أن هذه هى التطبيقات الأكثر تنزيلًا على الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد وأجهزة أيفون خلال عام 2020، وفقًا لبيانات Sensor Tower Intelligence.

وفى حين أن معظم التطبيقات شائعة لمستخدمى هواتف أيفون وأندرويد، إلا أن بعضها مختلف، وفيما يلى نعرض أكثر من "التطبيقات الأكثر تنزيلًا" على متجر جوجل Play ومتجر أبل App Store لعام 2020.

-تيك توك يُصنف التطبيق من بين أفضل 13 تطبيق تم تنزيلها على كل من متجر جوجل Play ومتجر أبل App.

- فيس بوك يعد تطبيق فيس بوك الأساسى لعملاق الشبكات الاجتماعية خامس أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر تطبيقات أبل ويحتل المرتبة الثالثة على متجر جوجل Play.

- واتس آب يحتل تطبيق المراسلة الفورية المرتبة السادسة فى متجر تطبيقات أبل والثانى على متجر Play.

-فيس بوك ماسنجر يحتل تطبيق المراسلة المخصص على Facebook - Messenger - المرتبة 7 فى قائمة أبل App Store وفى المرتبة 6 فى قائمة متجر جوجل Play.

-انستجرام يحتل تطبيق مشاركة الصور المرتبة 4 فى متجر أبل وفى المرتبة 5 على متجر جوجل Play.

-Zoom تطبيق مؤتمرات الفيديو الشهير Zoom هو ثانى أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر تطبيقات أبل، أما فى متجر جوجل Play، يحتل المرتبة الرابعة.

- يوتيوب يحتل تطبيق بث الفيديو المملوك لشركة جوجل المرتبة الثالثة على متجر التطبيقات، لكن لا يجد التطبيق مكانًا بين أكثر 10 تطبيقات شعبية على متجر جوجل Play.

- Gmail تحتل خدمة البريد الإلكترونى من جوجل المرتبة الثامنة على متجر تطبيقات أبل، لكن خدمة البريد الإلكترونى المجانية ليست فى 10 تطبيقات الأكثر تنزيلًا على متجر جوجل Play.





- خرائط جوجلتحتل خرائط جوجل المرتبة الأخيرة (رقم 10) من بين أكثر 10 تطبيقات شعبية فى App Store، لكن تطبيق جوجل هذا مفقود أيضًا من قائمة أفضل 10 تطبيقات فى متجر Play.

-سناب شات يحتل التطبيق المرتبة السابعة على متجر جوجل Play، لكنه ليس من بين أفضل 10 تطبيقات فى قائمة متجر تطبيقات أبل.

- جوجل ميت يحتل موقع Gmeet المرتبة الثامنة على متجر جوجل Play، لم يجد التطبيق مكانًا فى قائمة متجر التطبيقات.

- Telegram يحتل تطبيق المراسلة Telegram المرتبة التاسعة على متجر جوجل Play. ومع ذلك، فهى ليست من بين أفضل 10 فى قائمة أبل App Store.