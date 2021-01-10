شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 10 يحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة مايكروسوفت على إجراء تغيير على شريط مهام ويندوز 10 قريباً، يتيح للمستخدم الاطلاع على نشرة الأنباء وأخبار الأسهم ومعلومات عن حالة الطقس من شريط المهام مباشرة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فسيتمكن المستخدمين من النظر بسرعة على حالة الطقس دون الحاجة إلى فتح قائمة البداية في قائمة مصغرة للمحتوى، كما يمكن إضفاء الطابع الشخصي عليها دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خارجي لهذه الغاية أو البحث عن تلك المعلومات عبر الإنترنت.

وتستخدم شركة ميكروسوفت شبكة الأخبار الخاصة بها لتظهر الأخبار والمحتوى من أكثر من 4500 مصدر، فيما تعمل الشركة منذ أشهر على تنسيق هذا الأمر من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي بدورها تسهل على المستخدم معرفة الأخبار ذات الصلة عندما يتم تجاهل القصص أو الإعجاب بها في القائمة.

كما يمكن أيضاً تعطيل خاصية شريط المهام الجديدة، حيث قالت ميكروسوفت إنها ستكون عبارة عن تجربة دون إعلانات، ومن المحتمل أن تكون أكثر فائدة من شريط الأشخاص People Bar الذي بنته الشركة في ويندوز 10 قبل بضع سنوات.

وقد بدأت ميكروسوفت باختبار هذه الخاصية من خلال برنامج Windows Insiders على قناة تطوير ويندوز 10، ومن المحتمل أن تتوفر لجميع المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.