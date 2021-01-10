شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Among Us لعبة الهاتف الأكثر تنزيلًا لعام 2020 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لعبة Among Us المزيد من التنزيلات من جانب مستخدمي الأجهزة المحمولة أكثر من أي لعبة أخرى في جميع أنحاء العالم، حيث تصنف البيانات الصادرة عن Apptopia أعلى معدل تنزيل في العام بلغ 41 مليون تنزيل في الولايات المتحدة و 264 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تفوقت اللعبة على ألعاب مثل PUBG Mobile و Roblox، والتي لا تزال ضمن أفضل 10 ألعاب في العام.

وعلى الرغم من إطلاقها في عام 2018، لم تجد لعبة Among Us الشهرة التي تريدها حتى العام الماضي، حيث أصبحت لعبة الخصم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، والتي يعمل فيها أفراد طاقم مركبة الفضاء معًا لإكمال المهام.

كما حققت نجاحًا كبيرًا على Twitch وسط قيود الإغلاق الخاصة بكورونا مؤخرا، ففي نوفمبر، لعب ما يقرب من نصف مليار شخص اللعبة، وهي متوفرة على الهاتف المحمول، و Nintendo Switch، والكمبيوتر الشخصي.

كما تم التخطيط أيضًا لإصدار Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X، أما بالنسبة للفريق الذي صنع Among Us، فإن InnerSloth هو مطور مستقل يضم أربعة موظفين فقط.