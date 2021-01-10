شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق نسخة رخيصة من سيارتها Model Y.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة تسلا نسخة أرخص من Model Y ، مما جعل سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات أقرب إلى سعر Model 3 سيدان ، وهي السيارة الأقل تكلفة لصانع السيارات الكهربائية، حيث يبلغ سعر النطاق القياسي الجديد من Model Yحوالى 41990 دولارًا أمريكي، أي 4000 دولار فقط أكثر من السعر القياسي لـ Model 3 وفقًا لموقع الشركة على الويب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات ، التي قفزت أكثر من 700 بالمئة في 2020 ، بنحو 5 بالمئة إلى 853.89 دولار في التعاملات قبل الجرس يوم الجمعة، وأفادت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس أن صعود تسلا ساعد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تجاوز جيف بيزوس رئيس شركة أمازون ليصبح أغنى رجل في العالم.

وقد قفزت الأسهم في الشركة بنسبة 8٪ تقريبًا لتنهي جلسة يوم الخميس عند 816.04 دولارًا ، مما جعل قيمتها السوقية تبلغ 774 مليار دولار ، مما يجعلها خامس أكبر شركة في وول ستريت ، خلف شركة Alphabet Inc ، الشركة الأم لشركة جوجل ، وقبل شركة Facebook Inc.

وتأتي المتغيرات الجديدة من Model Y من تسلا بعد أيام من فوز شركة صناعة السيارات بأهداف وول ستريت لتسليم السيارات لعام 2020 ، مدفوعة بالارتفاع المطرد في اعتماد السيارة الكهربائية ، لكنها أخطأت بصعوبة هدفها الطموح للعام بأكمله وهو نصف مليون عملية تسليم.