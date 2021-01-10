تكنولوجيا: Nio تكشف عن سيارة ET7 الكهربائية الفاخرة التي تنافس بها سيارة Tesla

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nio عن إصدار جديد من السيارات الكهربائية التي تنطلق بعنوان ET7 وتستهدف منافسة إصدار Tesla من السيارات الكهربائية Model S.

كشفت Nio في إحتفال Nio Day السنوي الرابع النقاب عن سيارة ET7 sedan الكهربائية الفاخرة، والتي تتميز بتصميم بحجم متوسط، وتنطلق لمنافسة Tesla Model S، ومنافسها المحلي XPeng، إلى جانب سلسلة BMW 7.

وتنطلق سيارة ET7 الكهربائية بسعر يبدأ من 69000 دولار للنموذج الرئيسي المميز بقدرة بطارية 70 kwH، كما تقدم الشركة عرض تخفيض لمشتركي خدمة البطاريات التي تأتي بإشتراك شهري 150 دولار، حيث ينخفض سعر السيارة الكهربائية لمشتركي الخدمة إلى 58375 دولار.

ويمكن لحزمة البطاريات في سيارة ET7 الكهربائية أن تدعم المستخدم في قطع مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، بينما يتوفر نموذج إختياري للسيارة بحزمة بطارية مميزة بقدرة 150 kwH والذي يدعم قطع مسافة 1000 كيلومتر أو 600 ميل، وهو تقدم واضح عن سيارة Tesla Model S.

أيضاً تؤكد Nio على أن سيارة ET7 تدعم تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية، ومن المقرر أن تنطلق السيارة الكهربائية الفاخرة للبيع في الربع الأول من عام 2022.

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