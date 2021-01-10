شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير تقنية تستخدم الليزر لمساعدة السيارات للحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أجهزة استشعار الليزرSense Photonics إنها طورت تقنية اكتشاف جديدة تحقق إنجازًا رئيسيًا مطلوبًا للسيارات ذاتية القيادة وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وتعمل الشركة التي يقودها المخضرم في صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق في Google، شونا ماكنتاير ، على تطوير مستشعر ليدار يستخدم ضوء الليزر لمساعدة المركبات ذاتية القيادة في الحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد للطريق.

ووفقا لوكالة رويترز قالت "سنس" إن تقنيتها الجديدة يمكنها استشعار الأشياء من مسافة 200 متر أو نحو 650 قدما.

ويعتقد محللو الصناعة أن الليدار الخاص بتحديد المدي عن طريق الضوء أو الليزر يمكن أن يصبح مكونًا رئيسيًا للمركبات المتقدمة في السنوات القادمة كمكمل للكاميرات وأجهزة الاستشعار القائمة على الرادار.

ويعد نطاق 200 متر معيارًا تم تعيينه للعديد من شركات الليدار للقيادة على الطرق السريعة أثناء سعيها للتواصل مع مصنعي السيارات.

وتم إدراج عدد من شركات الليدار العام الماضي، منهم Velodyne Lidar و Luminar Technologies.