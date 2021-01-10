شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية يوم 11 يناير فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي CES في الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري، بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد19، حيث ستعرض الشركات المشاركة أحدث منتجاتها عبر الإنترنت من خلال صالات العرض الافتراضية و الأحداث الصحفية المباشرة و النشرات الإخبارية.

ويركز المعرض في دورة هذا العام على العديد من التقنيات؛ من ضمنها الشاشات التليفزيونية، الذكاء الاصطناعى، الأجهزة المنزلية، طائرات بدون طيار.

وفيما يتعلق بتقنيات المنازل الذكية فإن المشهد ليس واضحا في ظل غموض مشاركة جوجل وامازون، ولكن من المحتمل اصدار تحديثات جديدة في المطابخ وصنبور الذكي، كذلك الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الكاميرات الأمنية والأضواء الذكية، إضافة إلى مكنسة كهربائية آلية يمكنها تفريغ سلة الغبار تلقائيًا في كيس منفصل.

ويشهد المعرض حضوور الروبوتات والطائرات بدون طيار؛ منها الطائرات ذات التطبيقات الصناعية أو غير التصويرية، والطائرة بدون طيار لأمن المنزل من Sunflower وهي تدور حول المنزل، انا بمجال الدماء الاصطناعي والروبوتات، قد يشهد المعرض العديد من الابتكارات من مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل خدمات الطعام و التوصيل و "الروبوتات المصاحبة" للأطفال و كبار السن.

ويتوقع التقرير عرض مركبات الكهربائية، مع التركيز على الشاشات الكبيرة، وأنظمة المعلومات والترفيه، وشاشات العرض الأمامية، وميزات الاتصال بالسيارة. كما من المحتمل أن تكون هناك أجهزة مصممة خصيصًا كرد فعل للوباء العالمي (ربما جهاز يمكن ارتداؤه للتتبع الصحي أو قناع وجه ذكي).