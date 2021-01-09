هل بدأ موسم الهجرة من واتساب.. أغنى رجل في العالم يختار بديلاً عنه!

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تطبيق واتساب عن تغيير اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية الخاصة به وإرشادات حماية البيانات، ما يعني ان كل من ضغط على زر الموافقة سمح لواتساب بمشاركة البيانات مع تطبيق فيسبوك وهو أمر أصبح إلزامياً لمستخدمي التطبيق، وفي حال عدم القبول ستفقدون قدرة الوصول إلى حساباتكم.

ولم تلق هذه الشروط إعجاب الكيرين من مستخدمي زاتساب، مما دفع بالكثير منهم لمناقشة فمرة البحث عن بديل لأشهر تطبيق مراسلة في العالم.

فقد أعلن أشهر وأغنى رجل في العالم، ايلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تركه لتطبيق “واتسآب” واستخدام “سيغنال” بدلا عنه.

وأوضح ماسك ميزات تطبيق “سيغنال” عن غيره، داعيا كافة المواطنين ومستخدمي تطبيق “واتسآب” إلى استخدام هذا التطبيق”سيغنال”.

وقال: “بعد شروطهم المثيرة للجدل والبنود الجديدة في مطلع هذه سنة 2021 أنصح باستخدام تطبيق “سيغنال” والذي يحافظ على خصوصياتهم في مراسلاتهم”.

وبحسب ما ذكره موقع “indianexpress”، تسببت شروط الخدمة وسياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق “واتسآب” والتي توضح أنها ستقوم بمشاركة بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم مع “فيسبوك” لأهداف إعلانية، في تخلى الملايين عن استخدام تطبيق التراسل الأشهر والبدء في الاشتراك بـ”سيغنال” مما أدي إلى مشاكل في خوادم تطبيق المراسلة والتي لم تكن قادرة على التعامل مع التدفق الجماعي للمستخدمين وتأخير عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة”.

ويمتاز تطبيق سيجنال بكونه مجاني الاستخدام والذي يتيح لك إرسال الرسائل وإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع أصدقائهم ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والروابط، كما يمكنك إنشاء دردشات جماعية والتي تقتصر على 150 عضوًا فقط، ومن أحد ميزات الخصوصية بالتطبيق لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيا بل سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.