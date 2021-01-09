تكنولوجيا: Kohler تعلن عن ترقية جديدة بعنوان Stillness Bath في منتجات الشركة الذكية #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Kohler في فعاليات CES للعام 2021 جيل جديد من منتجات الشركة المخصصة للبيت الذكية، حيث تنطلق الترقية الجديدة بعنوان “Stillness Bath”، والتي تشمل حوض إستحمام يدعم الضبط لتحسين الحالة المزاجية للمستخدم.

ترقية جديدة في منتجات Kohler المخصصة للبيت الذكي والتي تشمل أحواض الإستحمام والصنبور ومرحاض ذكي من بين منتجات أخرى مستوحاة من الغابات اليابانية وتنطلق بعنوان “Stillness Bath”، وتهدف بشكل رئيسي تحسين الحالة المزاجية للمستخدم.

ويأتي حوض الإستحمام الذكي المقدم من Kohler بتصميم خشبي في القاعدة يدعم تدفق المياه من الأسفل، كما يتضمن نظام حوض الإستحمام إضاءة مخصصة لتحسين الحالة المزاجية للمستخدم، أيضاً يعمل حوض الإستحمام على توليد ضباب مع روائح تدعم أيضاً تحسين الحالة المزاجية للمستخدم.

كما تتضمن أجهزة Kohler الذكية مرحاض Innate الذي يأتي بميزة التدفئة، وأيضاً ميزة الفتح التلقائي والتحكم عن بعد، أيضاً تدعم أجهزة الشركة الذكية الجديدة التطورات العالمية لإنتشار وباء كورونا، حيث تقدم الشركة صنبور يدعم الفتح بدون لمس، لذا يمكن فتح الصنبور دون التعرض للعدوى عند اللمس أو الإمساك بمقبض الصنبور.

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