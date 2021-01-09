تكنولوجيا: Honda تكشف عن نماذج لسيارات جديدة في حدث Tokyo Auto Salon للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honda خلال فعاليات Tokyo Auto Salon السنوية عن نماذج لسيارات جديدة من الشركة، حيث تأتي السيارات الجديدة بتصميم مخصص لأعلى مستوى.

أعلنت شركة هوندا في حدث اليوم عن سيارات Fit وN-Van المخصصة، حيث تعد سيارة Fit المخصصة من الجيل الحالي، كما ترتكز على تصميم Fit e:HEV Crosstar المخصصة للعام 2022.

وتقدم هوندا في Crosstar إكسسوارات خارجية للسيارة للتخصيص، حيث يمكن إضافت سقف مع أعمدة مميزة باللون الأسود، أيضاً يمكن إضافة مقاعدة مقاومة للماء في الداخل.

كما تأتي السيارة بوحدة خاصة في منتصف الأبواب، مع إطارات تتوافق مع التضاريس والمواقع المختلفة في الطرق الوعرة بتصميم فولاذي في المنتصف، كما تأتي السيارة بسقف Yakima، وإضاءة مستوحاة من Honda E في الواجهة السفلية.

ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن السيارات الجديدة المخصصة في 15 من يناير الجاري، حيث تقدم شركة هوندا تفاصيل أكثر عن السيارات خلال الحدث.

المصدر

اعلان





