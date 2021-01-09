شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضي فيدرالي يبيع أسهمه في "ألفابت" بسبب قضية احتكار جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القاضي الفيدرالي الذي نظر في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد Google يوم الجمعة ، إنه وجه مستشاريه الماليين إلى البيع الفوري للصناديق المشتركة التي يمتلكها والتي تحتفظ بمخزون شركة Alphabet Inc، وفقا لما نقلته رويترز .

وقالت جوجل في مذكرة محكمة وجيزة إنها لن تطلب إسقاط القضية في مرحلة مبكرة بناءً على مسائل إجرائية.

وقالت الشركة إن ردها الأولي على شكوى أكتوبر ، والذي انضم إليه أكثر من 12 من المدعين العامين، سيتم رفعه بحلول 15 فبراير، وقال القاضي أميت ميهتا في واشنطن إنه علم أن بعض الصناديق المشتركة التي يملكها هو وزوجته تحتوي على أسهم ألفابت وتوجه ببيعها.

وقال ميهتا: "لا أنا وزوجتي وجهنا شراء هذه الأموال المحددة ؛ لقد أوصينا بها ، ووافقنا على شرائها. ولم نكن نعلم في ذلك الوقت أن هذه الأموال تحتوي على أسهم ألفابت ".

وأضاف أنه وجه المستشارين الماليين بمراقبة جميع المشتريات المستقبلية.