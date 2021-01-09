Nio تكشف عن سيارة ET7 السيدان الجديدة

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة Nio الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم السبت نموذجها الأول من سيارات السيدان المسمى ET7، حيث تتطلع إلى حصة أكبر من سوق السيارات في العالم.

وتتميز سيارة السيدان بأجهزة استشعار القيادة المستقلة المدمجة في جسم السيارة، وجاء إطلاق ET7 في الوقت الذي بدأت فيه شركة تيسلا المنافسة ببيع سيارتها للدفع الرباعي Model Y الصينية الصنع في السوق الصينية.

وتهدف Nio إلى توسيع تشكيلة منتجاتها لجذب المزيد من العملاء، إذ تشكل سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي نحو 46 في المئة من إجمالي المبيعات في سوق سيارات الركاب في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي (وليام لي) William Li: إن تقنية البطاريات الجديدة في Nio تمنح ET7 مدى قيادة يزيد عن 1000 كيلومتر بين الشحنات.

ويبدأ السعر من 58 دولار أمريكي للسيارة دون بطارية، وهي إحدى أغلى مكونات المركبات الكهربائية، التي يمكن بعد ذلك تأجيرها من الشركة، بينما يبدأ سعرها مع البطارية من 69 ألف دولار.

وقال لي: إن ET7 سيتم تزويدها بأجهزة استشعار lidar، التي تساعد السيارة على إدراك محيطها، وغالبًا ما توجد في السيارات الذاتية القيادة لمساعدة السائقين، وهي تقنية رفضها رئيس شركة تيسلا (إيلون ماسك).

وتتميز السيارة أيضًا بتقنية 5G و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و V2X، وهناك أيضًا النظام الصوتي من فئة 7.1.4 مع 23 مكبر صوت.

وبدأت شركة صناعة السيارات في كاليفورنيا، التي تبيع سيارات السيدان Model 3 المصنوعة في شنغهاي، ببيع سياراتها Model Y بسعر يبدأ من 52 ألف دولار، وهي تستخدم الكاميرات لمساعدة السائق.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة Nio، التي سلمت 43728 مركبة في العام الماضي، أكثر من 92 مليار دولار، متجاوزة شركات صناعة السيارات التقليدية، مثل: دايملر وجنرال موتورز.

وهي تبيع حاليًا ثلاثة نماذج من سيارات الدفع الرباعي التي تم تصنيعها في مصنع للسيارات في مدينة Hefei بشرق الصين.

وقالت شركة Xpeng المنافسة لشركة Nio: إنها تخطط لطرح نموذج سيدان جديد، ولديها حاليًا سيارة سيدان وسيارة دفع رباعي في تشكيلتها.

ما تكلفة شراء Nio ET7 مع البطارية:

بطارية بقدرة 70 كيلوواط بسعر 69 ألف دولار أمريكي.

بطارية بقدرة 100 كيلوواط بسعر 78 ألف دولار أمريكي.

ما تكلفة شراء Nio ET7 دون البطارية:

إذا قررت الاشتراك في بطارية Nio بصفتها خدمة، فإن الأسعار تنخفض إلى: