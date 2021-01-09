دوراسيل لا تدفع لمايكروسوفت لاستخدام بطارياتها

دبي - يزن راشد - يشير تقرير جديد إلى أن ذراع التحكم بمنصة Xbox من شركة مايكروسوفت لا تزال تستخدم بطاريات من فئة AA بسبب اتفاقية ثابتة مع (دوراسيل) Duracell.

ويسلط العنوان الضوء على مقابلة مع مدير التسويق في دوراسيل في المملكة المتحدة، (لوك أندرسون) Luke Anderson، الذي قال: كانت هناك دائمًا هذه الشراكة بين دوراسيل و Xbox، وهي اتفاقية ثابتة بين دوراسيل ومايكروسوفت.

وبعد تصريحات أندرسون، استشهدت العديد من المنافذ الإخبارية بكلامه، معتبرة أن هذا قد يكون السبب وراء استمرار استخدام مايكروسوفت لبطاريات AA لتشغيل بعض أذرعة التحكم اللاسلكية.

واعتبر الكثيرون هذا على أنه يعني أن الصفقة المذكورة كانت السبب الوحيد لاستخدام Xbox لبطاريات AA في أذرع التحكم، وتكهن البعض بأن هذه الحقيقة يمكن أن تتغير بعد انتهاء الصفقة.

ويتم تضمين بطاريات دوراسيل مع أذرعة التحكم بمنصة Xbox، وقد كانت Xbox بالفعل جزءًا من صفقة مع الشركة المصنعة للبطاريات من خلال برنامج شراكة تديره شركة دوراسيل، لكن يبدو أن هذا نتيجة ثانوية لقرار مايكروسوفت باستخدام بطاريات AA.

ونفى متحدث باسم مايكروسوفت هذا الكلام، وقال: نحن نقدم للمستهلكين عمدًا خيارًا يتعلق بالبطاريات لأذرع التحكم اللاسلكية القياسية الخاصة بنا.

ووفقًا لكلام المتحدث، فإن هذا هو السبب وراء استمرار استخدام أذرع التحكم اللاسلكية القياسية لمنصة Xbox لبطاريات AA بدلاً من بناء بطارية داخل الذراع.

وقال المتحدث: يتضمن ذلك استخدام بطاريات AA من أي علامة تجارية، أو بطارية Xbox القابلة لإعادة الشحن، أو حلول الشحن من شركائنا، أو كابل USB-C، الذي يشغل ذراع التحكم عند توصيلها بالمنصة أو الحاسب الشخصي.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها مايكروسوفت قرارها بالالتزام ببطاريات AA لبعض أذرعة التحكم اللاسلكية.

وأوضح (جيسون رونالد) Jason Ronald، مدير شريك Xbox لإدارة البرامج، في شهر أبريل أن عددًا كبيرًا من مالكي أجهزة Xbox ما زالوا يفضلون استخدام البطاريات.

وقالت مايكروسوفت في عام 2018: إن اعتماد أذرع التحكم القياسية على البطاريات يرجع إلى أن الشركة تحب تقديم خيار لقاعدة اللاعبين الخاصة بها.