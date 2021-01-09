إليك مكبرات الصوت بتقنية 360 درجة من سوني

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سوني عن توسيع خدمات الصوت بتقنية 360 درجة 360 Reality Audio وعروض منتجاتها، بما في ذلك إضافة إمكانيات جديدة لبث الفيديو وأدوات إنشاء المحتوى، ومن خلال هذه الجهود، تواصل سوني توسيع نظام 360 Reality Audio.

وتم طرح تقنية 360 درجة 360 Reality Audio من سوني في عام 2019، مما يتيح للفنانين والمبدعين إنتاج الموسيقى من خلال تعيين مصادر الصوت، مثل: الغناء والآلات مع معلومات الموقع ووضعها في مساحة كروية.

وتثير هذه التجربة الموسيقية الثورية، المدعومة بتقنيات الصوت المكاني من سوني، مشاعر الوجود في إستوديو موسيقي أو مكان حفلة موسيقية حية، وكل ذلك دون مغادرة المنزل.

وقالت سوني: إن 360 Reality Audio عبارة عن منصة قوية توفر للمستمعين تجربة تكرم النية الحقيقية للمبدع، وتقرب الفنانين والمعجبين معًا.

وأضافت: يسعدنا تحسين نظامنا الصوتي وتوسيع منصة 360 Reality Audio من الصوت إلى الفيديو.

وتعمل الشركة مع شركات الموسيقى الكبرى ومقدمي الخدمات لبدء بث محتوى الفيديو باستخدام تقنية 360 Reality Audio في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن للمستمعين حاليًا الوصول إلى ما يقرب من 4000 أغنية بتقنية 360 درجة من فنانين، مثل Alicia Keys و Lil Nas X و Megan Thee Stallion و Noah Cyrus و Zara Larsson، وتضيف سوني قدرات جديدة إلى تنسيق الموسيقى المبتكر هذا.

وأعلنت الشركة عن نيتها إطلاق اثنين من مكبرات الصوت الجديدة المتوافقة مع تقنية 360 درجة، وهي تقنية الصوت المكاني التي تجلب إحساس الموسيقى الحية من خلال وضع الأصوات المختلفة في مجال افتراضي من حولك.

وقالت: إن خطتها هي إطلاق مكبرات الصوت هذا الربيع، ويتضمن موقع الشركة في المملكة المتحدة الآن على صفحات منتجات كاملة لمكبرات الصوت SRS-RA5000 و SRS-RA3000 القادمة.

ويتضمن SRS-RA5000 على ثلاثة مكبرات للصوت موجودة في الأعلى، وثلاثة مكبرات صوت جانبية، ومكبر صوت للترددات المنخفضة، وهي معتمدة للصوت العالي الدقة، بينما يتضمن SRS-RA3000 على مكبري صوت للترددات العالية، ومكبري صوت سلبيين دون مغناطيس، ووحدة محرك مكبرات الصوت الكاملة النطاق.

ويمكن لمكبري الصوت SRS-RA5000 و SRS-RA3000 معايرة أنفسهم وفقًا للغرفة التي يوجدون فيها باستخدام الميكروفون الداخلي وخوارزمية سوني.

ويتضمن SRS-RA5000 و SRS-RA3000 على ميزة الصوت التلقائي من سوني، التي تضبط مستوى صوت كل مسار تلقائيًا لتشغيله بمستوى صوتي ثابت، وكلاهما يدعمان Alexa و Google Assistant.

ويكلف SRS-RA5000 نحو 500 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر SRS-RA3000 نحو 280 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المفترض أن يصلا في شهر فبراير 2021.