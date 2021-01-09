أيسر تكشف عن حاسب Chromebook Spin 514

دبي - يزن راشد - قبل معرض CES 2021، أعلنت شركة أيسر عن جهاز حاسب محمول جديد يعمل بنظام التشغيل Chrome يسمى Acer Chromebook Spin 514.

ومن أبرز ميزات هذا الحاسب الدفتري الهيكل المعدني وشهادة المتانة من الدرجة العسكرية الأمريكية MIL-STD 810H ومعالجات AMD Ryzen 3000 C-Series.

وسيكون الحاسب متاحًا في أشكال متعددة، بالإضافة إلى الإصدار التجاري Enterprise Edition، الذي يشغل إصدار المؤسسة من Chrome OS.

ووفقًا لشركة أيسر، فإن النماذج الجديدة من Chromebook Spin 514 مدعومة بمعالجات Ryzen 7 3700C و Ryzen 5 3500C من AMD مع AMD Radeon Vega Graphics.

ويمكن شراؤها بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع DDR4 ومساحة تخزين PCIe NVMe SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويتميز الحاسب بشاشة تعمل باللمس من نوع IPS LCD بقياس 14 إنشًا وبدقة FHD وحماية Corning Gorilla Glass، مع حواف جانبية بقياس 6.1 مم ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 78 في المئة.

وبالنظر إلى أن المنتج قابل للتحويل، فيمكن استخدامه أيضًا بصفته جهازًا لوحيًا يعمل بنظام التشغيل Chrome حيث يمكنه تشغيل تطبيقات أندرويد، التي يمكن تثبيتها من متجر Google Play.

ويمكن للمشترين أيضًا اختيار نموذج لوحة المفاتيح بالإضاءة الخلفية الاختيارية.

ويتميز الحاسب المحمول بهيكل معدني، ويزن نحو 1.55 كجم، وتبلغ سماكته 17.35 مم، وتدعي الشركة أن الحاسب يوفر ما يصل إلى 10 ساعات من عمر البطارية.

وبالنسبة للمنافذ ، فهو يأتي مع منفذي USB Type-C داعمان للشحن و DisplayPort، ومنفذي USB Type-A يدعم أحدهما الشحن عند انقطاع التيار الكهربائي وقارئ MicroSD، وتتميز بعض النماذج أيضًا بمنفذ HDMI.

ومن ناحية الاتصال، يتميز الحاسب المحمول بدعمه لمعيار الشبكة اللاسلكية WiFi 5 الثنائي النطاق وبلوتوث 5.0، وعلاوة على ذلك، فهو مزود بمكبر صوت مزدوج وميكروفون مزدوج مع دعم مساعد جوجل وكاميرا ويب عالية الدقة.

ويمكن شراء الحاسب إما باللون الفضي أو الرمادي أو الأخضر، ويتوفر جهاز Acer Chromebook Spin 514 في الولايات المتحدة بدءًا من شهر فبراير بسعر يبدأ من 479.99 دولار أمريكي.

وبالمثل، يتوفر Acer Chromebook Spin 514 Enterprise Edition اعتبارًا من شهر مارس في الولايات المتحدة، بسعر يبدأ من 749.99 دولار أمريكي.