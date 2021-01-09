تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف Galaxy A32 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت التسريبات السابقة نظرة واضحة على تصميم هاتف Galaxy A32 5G، ومن جديد يظهر هاتف Galaxy A32 5G في صور ثلاثية الأبعاد عبر WinFuture والتي تؤكد التصميم الذي ورد بالتسريبات الماضية، ويكشف أيضًا عن أربعة ألوان للهاتف.

تدعم سامسونج هاتف Galaxy A32 5G القادم بشاشة Infinity-V بحجم 6.5 إنش، كما يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والذي يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر بزوايا عرض واسعة ومستشعر عمق ومستشعر macro .

كما يضم الهاتف في الجانب الأيسر فتحة بطاقة SIM، ومن الجانب الأيمن يوجد أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة مع مستشعر لبصمات الأصابع.

أيضاً وفقًا للتسريبات الماضية سيحتوي هاتف Galaxy A32 5G على منفذ USB-C في الجزء السفلي، مع مدخل للسماعات 3.5مم.

ليس لدينا المواصفات التفصيلية لـ Galaxy A32 5G حاليًا، ولكن تم رصد الهاتف الذكي على منصة Geekbench التي كشفت عن دعم الهاتف لنظام تشغيل Android 11 ومعالج Dimensity 720، كما يأتي بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام. وقد ظهر أيضًا على FCC انه سيدعم ميزة NFC وسيأتي معه شاحن بقدرة 15W.

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