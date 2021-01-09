شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية الشحن اللاسلكي العكسى.. أبل تسعى لدمجها بأجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة أبل مؤخرا براءتي اختراع جديدتين لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في عدد من أجهزتها وذلك بحسب تقرير 9to5Mac حيث ظهر رسم توضيحي يظهر فيه جهاز ماك بوك يقوم بشحن عكسي لساعة آبل Apple Watch وجهازي آيفون وآيباد، كما أظهرت مخططات أخرى قيام الآيباد والآيفون بالأمر ذاته.

الشحن اللاسلكي العكسي: يعد الشحن العكسي بمثابة تقنية تتيح استخدام هاتفك الذكى كمصدر للطاقة لشحن الأجهزة الأخرى، حيث يمكن استخدامها فى حالات الطوارئ، أو أثناء السفر لشحن هاتفك، لكن يجب ملاحظة أنه تدفق التيار سيتوقف عند وصول بطاريتى الهاتف عندما يكون لكل من الهاتفين نفس قيمة الشحن فى نفس الوقت.

وفيما يتعلق بالشحن اللاسلكي العكسى، فإنه يعتمد على نفس الفكرة السابقة، لكن بدلا من الإعتماد على وجود كابل شحن، ففي هذه الحالة فإن عملية الشحن تتم بشكل لاسلكى، لكن يجب أن يكون كلا الهاتفين يدعمان تقنية الشحن اللاسلكى.

وقد قام مؤخرا العديد من مصنعي الهواتف بتضمين تقنية الشحن اللاسلكي في بعض أجهزتهم بالفعل، لكن بالنسبة لآبل يبدو الأمر مختلفًا قليلًا، حيث أن عملية الشحن العكسي في ماك بوك تتم من مناطق متعددة في نفس الوقت وهي لوحة اللمس و مسند اليدين وغطاء الجهاز.