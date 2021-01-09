شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يسمح قريبا للمستخدمين باختبار تشغيل التطبيق على أجهزة متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" المملوك لشركة فيس بوك، يختبر منذ فترة دعم تشغيل التطبيق على أجهزة متعددة، إلا أن موقع WABetaInfo التقني المهتم بأخر أخبر واتس آب كشف منذ فترة عن معلومات حول هذه الميزة الخاصة.

وبحسب التقرير، فيشير WABetaInfo إلى أن الإصدار التجريبي من واتس آب 2.21.1.1 لنظام أندرويد يتضمن إشارة تشير إلى أن الاختبار العام للجهور للدعم متعدد الأجهزة سيتم نشره قريبًا، ووفقًا لموقع الويب ، قد يمنح تطبيق أندرويد الخاص بـ واتس آب لمستخدميه خيارًا للانضمام إلى الاختبار التجريبي للميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى إعدادات واتس آب Web / Desktop.

وعلى ما يبدو ، سيعطي التطبيق رسالة منبثقة للمستخدمين لاختبار الميزة التي لم تعد تتطلب بعد ذلك لإبقاء هواتفهم متصلة.

وفي ديسمبر ، ادعت WABetaInfo أيضًا أن التطبيق يختبر كيفية عمل الاتصال عند تكوين الدعم متعدد الأجهزة، ومرة أخرى في نوفمبر ، ادعى WABetaInfo أن ميزة الدعم متعدد الأجهزة ستسمح لمكالمات الصوت والفيديو بالرنين عبر الأجهزة في نفس الوقت.

وهذا يعني بشكل أساسي أنه إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول إلى أجهزة مختلفة باستخدام حساب واتس آب واحد وعندما يتلقى مكالمة ، فحينئذٍ ستصدر جميع الأجهزة التي يتم استخدامها لهذا الحساب رنينًا في وقت واحد وسيكون للمستخدم بعد ذلك خيار الرد عليه من الجهاز الذي يريده.