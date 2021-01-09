شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر تطبيقات أبل يحقق عائدات قياسية بلغت 64 مليار دولار خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة أبل أكثر من 64 مليار دولار من خلال متجر التطبيقات الخاص بها العام الماضي، بزيادة أكثر من 25٪ عن عام 2019، ومن المحتمل أن تكون هذه الأرباح القياسية مدفوعة بالوباء المستمر، حيث لجأ الكثيرون إلى الألعاب المحمولة للتخفيف من الملل أو القلق أو للبقاء على اتصال.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تكشف أبل عن مبيعاتها السنوية في متجر التطبيقات، لكن المحللين نظروا إلى المبلغ الذي قدمته الشركة للمطورين، وأعادوا إضافة 30% من الرسوم التي تحتفظ بها لنفسها لتخرج برقم 64 مليار دولار.

وشملت أشهر التنزيلات المدفوعة في متجر التطبيقات العام الماضي Facetune وTouchRetouch وDark Sky Weather وProcreate Pocket.

كانت لعبة Tencent's Honor of Kings هي اللعبة الأكثر مبيعًا، حيث حققت 2.5 مليار دولار.

كما أنه في عام 2019، ربحت شركة أبل ما يقرب من 50 مليار دولار من منصة بيع التطبيقات الخاصة بها، وفقًا لـ CNBC، مقارنة بـ 48.5 دولارًا في عام 2018.

يمثل هذا معدل نمو يبلغ 3.1% فقط، مقارنة بالارتفاع بنسبة 28% بين عامي 2019 و 2020، وتحصل أبل على 30% من معظم المبيعات من خلال المتجر، على الرغم من أن الشركات التي تدر أقل من مليون دولار على المنصة الآن عليها فقط التخلي عن نصف ذلك.

كما أنه بين يناير 2020 ويناير 2021، ورد أن أبل خصصت 45 مليار دولار لمطوري التطبيقات، وبافتراض أن معظمهم اضطروا إلى التنازل عن 30 %، فهذا يعني أن الإجمالي كان حوالي 64 مليار دولار.

تعترف CNBC بأن أرقامها قد تكون منخفضة في تقدير الايرادات، ومع ذلك، تقدر شركة التحليلات Sensor Tower أن متجر تطبيقات أبل حقق 72.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ضعف إجمالي 38.6 مليار دولار في متجر جوجل.

وكان العام الأكثر ربحًا في متجر التطبيقات هو أيضًا الأكثر إثارة للجدل، حيث انخرطت أبل في سلسلة من الخلافات حول الرسوم وعدم وجود إرشادات لبث الألعاب وعمليات الشراء داخل التطبيق.