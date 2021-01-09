شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديسكورد يحظر الخادم "دونالد" المؤيد لترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام خادم ديسكورد للدردشة بحظر خادم يسمى "The Donald"، المؤيد لترامب وهو مرتبط بمجموعات subreddit r / The_Donald و TheDonald.win المحظور وذلك وفقا لما نقله كاتب Platformer والمساهم في Verge كاسي نيوتن.

ويأتي الحظر بعد يومين من اقتحام حشد مؤيد لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، بتشجيع من الرئيس ترامب، على الرغم من أن Discord تقول إنه لا يوجد لديها دليل على استخدام الخادم لتنظيم أعمال الشغب وفقا لموقع The verge.

وقالت ديسكورد في بيان مشترك مع The Verge: "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الكراهية والعنف من أي نوع على المنصة، أو استخدام Discord لدعم التطرف.

وأضاف البيان "على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام خادم يسمى دونالد لتنظيم أعمال الشغب في 6 يناير، قررت Discord حظر الخادم بالكامل اليوم بسبب اتصاله الصريح بمنتدى على الإنترنت يستخدم للتحريض على العنف والتخطيط لتمرد مسلح في الدولة، ونشر معلومات مضللة ضارة تتعلق بتزوير الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

وحظرت Reddit المؤيدة لترامب r / The_Donald في يونيو الماضي بعد توسيع سياساتها لحظر خطاب الكراهية بشكل أكثر وضوحًا.

وكان خادم Donald’s Discord أحد الأماكن التي تجمع أعضاء r / The_Donald السابقين بعد الحظر.

كما حظر موقع Reddit أيضًا subreddit r / donaldtrump غير الرسمي المؤيد لترامب الجمعة الماضية "نظرًا لانتهاكات السياسة المتكررة في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالعنف في مبنى الكابيتول الأمريكي".