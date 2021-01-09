شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على "مشكلة أمنية" في تطبيق "تليجرام".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أنه يمكن للهاكرز استخراج الموقع الدقيق للمستخدمين من ميزة في تطبيق Telegram messenger، والتي يمكن أن تساعد الملاحقين في الحصول على الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين، حيث ادعى باحث أمني مستقل أنه يمكن استغلال ميزة "People Nearby" في تليجرام لمعرفة الموقع الدقيق لتتبع المستخدم، وفقًا لتقرير صادر عن ArsTechnica.

وجاء فى تقرير ArsTechnica، "يتيح تليجرام للمستخدمين إنشاء مجموعات محلية داخل منطقة جغرافية، حيث قال الباحث إن المحتالين غالبًا ما ينتحلون موقعهم لتحطيم هذه المجموعات ثم يروجون لاستثمارات البيتكوين المزيفة وأدوات القرصنة وأرقام الضمان الاجتماعي المسروقة وغير ذلك من عمليات الاحتيال.

وقال الباحث في رسالة بريد إلكتروني لـ ArsTechnica: "لا يفهم معظم المستخدمين أنهم يشاركون مواقعهم، وربما عنوان منازلهم، إذا استخدمت أنثى هذه الميزة للدردشة مع مجموعة محلية ، فيمكن أن يلاحقها المستخدمون غير المرغوب فيهم"، لكن لحسن الحظ يتم إيقاف تشغيل ميزة "الأشخاص القريبون" افتراضيًا ويمكن أن تكون ميزة مفيدة عند تشغيلها.

وقد تواصل الباحث مع تليجرام عبر البريد الإلكتروني ورد عليه قائلاً: "المستخدمين في قسم الأشخاص القريبين يشاركون عن عمد موقعهم، وهذه الميزة معطلة افتراضيًا، ومن المتوقع أن يكون تحديد الموقع الدقيق ممكنًا في ظل ظروف معينة، ولسوء الحظ، لا يغطي برنامج مكافأة الأخطاء لدينا هذه الحالة".

وبينما تدعي تليجرام أنها ليست مشكلة، فمن المستحسن إيقاف تشغيل الميزة عندما لا تكون هناك حاجة لتجنب الكشف عن تفاصيل موقعك الدقيقة للمطاردين غير المرغوب فيهم عبر الإنترنت.