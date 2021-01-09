تكنولوجيا: وان بلس تقدم تطبيق OnePlus Health إستعدادًا لسوارة OnePlus Band المرتقبة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus للتنافس في سوق أجهزة اللياقة البدنية قريبًا، حيث تخطط الشركة لإطلاق سوارة OnePlus Band في حدث يعقد في 11 من يناير الجاري.

ولقد أطلقت OnePlus بالفعل تطبيق جديد للصحة كجزء من استعدادها لإطلاق السوار الذكية قريباً. ولقد أطلق التطبيق بعنوان OnePlus Health، كما وصفته الشركة بأنه مهيأ ليصبح أفضل تطبيق لسوار اللياقة البدنية.

في الوقت الحالي لا يمكن تثبيت OnePlus Health على أي هاتف ذكي من OnePlus. ومع ذلك، يمكن بطريقة أو بأخرى إلقاء نظرة على مظهر التطبيق عن طريق لقطات شاشة التي نشرت على الصفحة المخصصة للتطبيق في متجر Google Play.

يذكر أن تطبيق OnePlus Health يعتبر نسخة منقولة من تطبيق Oppo HeyTap Health، إذ تبدو التصميمات والخطوط والصور جميعها متشابهة.

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