تكنولوجيا: الكشف عن أحدث أجهزة الإستقبال من Onkyo وPioneer تدعم محتوى 8K في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Onkyo و Pioneer عن أجهزة استقبال A/V جديدة للعام 2021 خلال مؤتمر CES 2021. حيث كشفت Onkyo عن عدد 4 من أجهزة الإستقبال، وثلاثة لـ Pioneer، وتدعم جميع الأجهزة بث محتوى بدقة 8K وميزة Dolby Atmos.

ستكون أجهزة الإستقبال الجديدة من Onkyo و Pioneer متوافقة جدًا للاعبين لأنها تدعم HDMI 2.1، وكذلك VRR. بالإضافة إلى انها تضم تقنيتي Dolby Atmos و DTS: X لتوفير صوت مذهل.

كما توفر كل أجهزة الاستقبال الجديدة من Onkyo و Pioneer بروتوكولات البث التي تتوقعها، مثل Apple AirPlay 2 و Chromecast و Sonos و DTS Play-Fi. لذا، بغض النظر عن الإعداد الخاص بك، سيظل بإمكانك بث الموسيقى إلى نظام الصوت والمحتوى الخاص بك إلى التلفاز من خلال أجهزة الاستقبال هذه.

وهناك أيضًا اتصال بلوتوث ثنائي الاتجاه متاح للبث من الهواتف أو الاستماع على سماعات الرأس، كما توجد منطقة إضافية أخرى للطاقة في جميع الطرازات.

لم يتم الإعلان عن أي أسعار أو موعد توافر أي من هذه الأجهزة، وهذا يعني عادةً أنها لن تكون متاحة حتى النصف الثاني من العام.

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